Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о планах по либерализации визового режима На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект о единой электронной визе.

с чего всё началось

Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после чемпионата мира по футболу 2018 года. Они въезжали тогда без виз, по паспорту болельщика.

В МИД России рассказали про оставшихся после ЧМ-2018 иностранцах

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Технологии Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко. 32

Финансы Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов Зарубежные партнеры Соединенных Штатов стали резко сокращать вложения в госдолг США из-за печати нескольких триллионов долларов, сообщает издание Sohu. 28

Общество В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции. 79

Происшествия Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924 За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924. 183

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Наука Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца» Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times. 682

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