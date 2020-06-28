Общество
Российская газетаВ МИД России рассказали про оставшихся после ЧМ-2018 иностранцах
Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после чемпионата мира по футболу 2018 года. Они въезжали тогда без виз, по паспорту болельщика.
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с чего всё началось
Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о планах по либерализации визового режима На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект о единой электронной визе.Коммерсантъвчера в 14:36
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Политика
Зеленский назвал реальное число регионов Украины
Два региона, указанные в украинской конституции, не причислил к территории Украины президент Владимир Зеленский 28 июня в праздничном обращении, посвященном Дню конституции.
ИА Красная Весна вчера в 08:31
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Финансы
Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов
Зарубежные партнеры Соединенных Штатов стали резко сокращать вложения в госдолг США из-за печати нескольких триллионов долларов, сообщает издание Sohu.
Экономика сегодня вчера в 08:56
Космос
НАСА опубликовало видео изменения Солнца за последние десять лет
Американское агентство НАСА опубликовало уникальное видео изменения Солнца за последние десять лет, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:16
Футбол
ФК «Крылья Советов» сменил главного тренера
ИА Красная Весна вчера в 10:24
Гаджеты
Готовьтесь к подорожанию смартфонов. Флагманы на Snapdragon 875 будут дорогими
Ожидается, что Snapdragon 875, которая дебютирует в новых флагманах Xiaomi и Samsung в начале следующего года, получит процессорные ядра Cortex-X1 и Cortex-A78.
iXBT.com 00:00
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru 27 июня в 23:37
Общество
В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля
Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва вчера в 13:17
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Политика
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com вчера в 00:09
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924
За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924.
RT на русском вчера в 22:35
Происшествия
В Москве два человека погибли в аварии на МКАД
В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 01:07
Общество
Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
Технологии
Соцсеть TikTok заподозрили в слежке за пользователями
Пользователь отмечает, что ни одно из приложений других соцсетей не собирает такое количество сведений, сколько это делает TikTok.
Экономика сегодня вчера в 22:52
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Явка на прошедшем в воскресенье первом туре составила почти 63%, что является одним из самых высоких показателей за историю выборов в Польше.
Интерфакс 01:14
Общество
Число смертей от коронавируса в мире превысило 500 тысяч
В России за прошедшие сутки зафиксирован 6791 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 634 437.
Коммерсантъ вчера в 17:41
Здоровье
В Тыве для больных COVID-19 развернули мобильный госпиталь
ИА Красная Весна 27 июня в 14:54
Общество
Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо
Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 19:05
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Политика
Китайское СМИ оценило «смертоносные машины» на параде Победы в Москве
На параде Победы в Москве 24 июня Россия не только отдала дань уважения героям Великой Отечественной войны, продемонстрировав раритетную технику, но и показала новейшие боевые машины, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».
Известия 00:03
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости вчера в 00:17
Общество
PepsiCo на два месяца откажется от рекламы в Facebook
По данным телеканала Fox News, корпорация прекратит размещать рекламу на платформе соцсети в период с начала июля до конца августа.
RuNews24.ru вчера в 23:27
Происшествия
На Урале завели дело об убийстве хаски на глазах хозяйки
Российская газета 01:05
Происшествия
В Красноярском крае трое детей утонули в водоемах за выходные
Проспект Мира вчера в 22:10
Политика
WP сообщила о гибели военных США из-за «сговора» России и талибов
Несколько военнослужащих американской военной коалиции погибли в Афганистане в результате «сговора» боевиков движения «Талибан» (запрещена в России) с Россией.
РБК вчера в 23:33
Общество
В России с 2021 года стартапы могут приравнять к дипломным работам
В России со следующего года стартапы могут стать аналогами дипломных работ для выпускников как минимум 40 вузов страны.
Невские Новости 00:19