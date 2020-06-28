Общество

РБКРБКВ МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев

«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов. Он отметил, что фактически эти люди сейчас являются нелегальными мигрантами.
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с чего всё началось

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о планах по либерализации визового режима

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о планах по либерализации визового режима На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект о единой электронной визе.
Коммерсантъ14:36

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В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев

РБК16:40

Подсчитано число оставшихся в России после ЧМ-2018 иностранцев

Lenta.ru15:38

В России после ЧМ по футболу остаются свыше 2 тысяч иностранцев

Московский Комсомолец14:48

Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018

РИА Новости15:26

В МИДе заявили о более 2 тыс. оставшихся в РФ после ЧМ-2018 иностранцев

Известия14:38

После ЧМ-2018 по футболу в РФ остались более 2 тысяч иностранцев

РЕН ТВ14:17

МИД: более 2 тысяч иностранных болельщиков остаются в РФ после чемпионата мира по футболу

ТАСС14:07
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Футбол

Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА

Невские Новости 07:46
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Политика

Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

По мнению политолога, ловушкой для американской экономики стал парадокс: чем больше рынок, тем больше покупательная способность, но чем выше эта способность, тем дороже товары.
News.ru 14:35
Общество

«Дочка» Росатома опровергла превышение радиации на границах с Европой

Что произошло В июне датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ, сообщило экологическое движение «Гринпис» 26 июня.
Forbes 13:36
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК 15:32
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Происшествия

Пожарные спасли 7 человек из загоревшегося дома на юго-востоке Москвы

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Из квартир были эвакуированы 7 человек.
Российская газета 17:55
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Политика

В Турции потребовали остановить строительство АЭС «Аккую»

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM Суд вынес решение по АЭС "Аккую" Как сообщается в статье газеты Cumhuriyet, достигнут значительный прогресс по судебному иску, который подали турецкие НПО относительно строящейся в турецкой провинции Мерсин АЭС "Аккую", которая является первым подобным проектом Турции.
REGNUM 08:38
Политика

Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными

Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru 14:48
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Наука

Разработана уникальная адаптивная оптика для микроскопии

Командой ученых было разработано новое устройство под названием «Plug and Play», которое способно добавить в коммерческие оптические микроскопы адаптивную коррекцию оптики.
Rusargument 16:34
Общество

«Алые паруса» в Петербурге завершили Всероссийский выпускной вечер

В Санкт-Петербурге состоялось ежегодное празднование Всероссийского выпускного вечера.
Вечерняя Москва вчера в 20:37
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Общество

Опубликовано «лучшее фото» НЛО за 40 лет

Житель Польши сделал, по словам уфологов, лучшие снимки НЛО за 40 лет, пишет The Mirror.
Известия 18:00
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Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:0. На 37-й минуте Жезус упал в штрафной «сорок», получив толчок в спину от Шёра и заработав пенальти.
LiveSport.ru 15:29
Игры

The Last of Us: Part II поставила рекорд продаж за первые три дня

Продажи видеоигры The Last of Us: Part II («Последний из нас: Часть II») превысили 4 миллиона копий за первые трое суток, 26 июня сообщила компания Sony в PlayStation.Blog.
ИА Красная Весна 26 июня в 14:27
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Общество

В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой

В Москве, как сообщает "МБХ Медиа", полиция начала задержания участниц пикетов В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой, обвиненной в распространении порнографии за картинку с нарисованными детьми и двумя мужчинами с надписью "Семья там, где любовь".
Московский Комсомолец вчера в 10:02
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Технологии

Компания Boston Dynamics представила домашнюю модель робота-собаки

Компания Boston Dynamics разработала новую модель робота-собаки, предназначенную специально для использования в домашних условиях.
Goroday.ru 17:04
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Футбол

Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины

РИА Новости 15:36
Общество

Климатолог предсказал разрушение городов Сибири

Известия 13:38
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Авто

В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x

Отмечается, что модели подорожали на 20000-30000 рублей. Haval F7 базовой версии можно приобрести за 1 489 000 руб.
Evo-rus.com 03:28
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Общество

Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»

Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
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Футбол

Федун остался недоволен судейством в матче «Спартака» против «Уфы»

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче московского "Спартака" против "Уфы".
Газета.Ru вчера в 13:27
Космос

На борту крошечного спутника в космосе создали квантовую спутанность

Учёным удалось создать квантовое спутывание на борту микроспутника SpooQy-1, вращающегося вокруг Земли.
News.ru 10:27
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Политика

Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы

Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс 14:38
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Общество

Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем

Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:28
Финансы

Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс

Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
Российская газета вчера в 23:00
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Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
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Футбол

«Реал» обыграл «Эспаньол» и стал единоличным лидером Примеры

В матче 32-го тура "королевский клуб" обыграл "Эспаньол" (1:0) и опередил "Барселону" на два очка.
Российская газета 18:27
Экономика

Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»

Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".
Газета.Ru 01:37
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Общество

В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля

Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва 13:17
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Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты

В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
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Происшествия

Экологи Greenpeace заявили о незаконном сбросе воды в Норильске

ИА Красная Весна 06:51
Политика

Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
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Чемпионат мира по футболу 2018
21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого прошла в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые проводился в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль проходил на территории сразу двух частей света - Европы и Азии. ЧМ-2018 проводился на 12 стадионах в 11 российских городах. Это первый чемпионат мира по футболу, на котором использовалась система видеопомощи арбитрам.
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