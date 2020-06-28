Общество
РБКВ МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев
«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов. Он отметил, что фактически эти люди сейчас являются нелегальными мигрантами.
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с чего всё началось
Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о планах по либерализации визового режима На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект о единой электронной визе.Коммерсантъ14:36
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Футбол
Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Невские Новости 07:46
Политика
Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США
По мнению политолога, ловушкой для американской экономики стал парадокс: чем больше рынок, тем больше покупательная способность, но чем выше эта способность, тем дороже товары.
News.ru 14:35
Общество
«Дочка» Росатома опровергла превышение радиации на границах с Европой
Что произошло В июне датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ, сообщило экологическое движение «Гринпис» 26 июня.
Forbes 13:36
Происшествия
Пожарные спасли 7 человек из загоревшегося дома на юго-востоке Москвы
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Из квартир были эвакуированы 7 человек.
Российская газета 17:55
Политика
В Турции потребовали остановить строительство АЭС «Аккую»
Турция Иван Шилов © ИА REGNUM Суд вынес решение по АЭС "Аккую" Как сообщается в статье газеты Cumhuriyet, достигнут значительный прогресс по судебному иску, который подали турецкие НПО относительно строящейся в турецкой провинции Мерсин АЭС "Аккую", которая является первым подобным проектом Турции.
REGNUM 08:38
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru 14:48
Наука
Разработана уникальная адаптивная оптика для микроскопии
Командой ученых было разработано новое устройство под названием «Plug and Play», которое способно добавить в коммерческие оптические микроскопы адаптивную коррекцию оптики.
Rusargument 16:34
Общество
«Алые паруса» в Петербурге завершили Всероссийский выпускной вечер
В Санкт-Петербурге состоялось ежегодное празднование Всероссийского выпускного вечера.
Вечерняя Москва вчера в 20:37
Общество
Опубликовано «лучшее фото» НЛО за 40 лет
Житель Польши сделал, по словам уфологов, лучшие снимки НЛО за 40 лет, пишет The Mirror.
Известия 18:00
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии
В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:0. На 37-й минуте Жезус упал в штрафной «сорок», получив толчок в спину от Шёра и заработав пенальти.
LiveSport.ru 15:29
Игры
The Last of Us: Part II поставила рекорд продаж за первые три дня
Продажи видеоигры The Last of Us: Part II («Последний из нас: Часть II») превысили 4 миллиона копий за первые трое суток, 26 июня сообщила компания Sony в PlayStation.Blog.
ИА Красная Весна 26 июня в 14:27
Общество
В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой
В Москве, как сообщает "МБХ Медиа", полиция начала задержания участниц пикетов В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой, обвиненной в распространении порнографии за картинку с нарисованными детьми и двумя мужчинами с надписью "Семья там, где любовь".
Московский Комсомолец вчера в 10:02
Технологии
Компания Boston Dynamics представила домашнюю модель робота-собаки
Компания Boston Dynamics разработала новую модель робота-собаки, предназначенную специально для использования в домашних условиях.
Goroday.ru 17:04
Футбол
Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости 15:36
Общество
Климатолог предсказал разрушение городов Сибири
Известия 13:38
Авто
В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x
Отмечается, что модели подорожали на 20000-30000 рублей. Haval F7 базовой версии можно приобрести за 1 489 000 руб.
Evo-rus.com 03:28
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Футбол
Федун остался недоволен судейством в матче «Спартака» против «Уфы»
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче московского "Спартака" против "Уфы".
Газета.Ru вчера в 13:27
Космос
На борту крошечного спутника в космосе создали квантовую спутанность
Учёным удалось создать квантовое спутывание на борту микроспутника SpooQy-1, вращающегося вокруг Земли.
News.ru 10:27
Политика
Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс 14:38
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:28
Финансы
Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс
Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
Футбол
«Реал» обыграл «Эспаньол» и стал единоличным лидером Примеры
В матче 32-го тура "королевский клуб" обыграл "Эспаньол" (1:0) и опередил "Барселону" на два очка.
Российская газета 18:27
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".
Газета.Ru 01:37
Общество
В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля
Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва 13:17
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
Происшествия
Экологи Greenpeace заявили о незаконном сбросе воды в Норильске
ИА Красная Весна 06:51
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11