Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о планах по либерализации визового режима На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект о единой электронной визе.

с чего всё началось

«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов. Он отметил, что фактически эти люди сейчас являются нелегальными мигрантами.

В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев

Политика Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США По мнению политолога, ловушкой для американской экономики стал парадокс: чем больше рынок, тем больше покупательная способность, но чем выше эта способность, тем дороже товары.

Общество «Дочка» Росатома опровергла превышение радиации на границах с Европой Что произошло В июне датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ, сообщило экологическое движение «Гринпис» 26 июня. 380

Политика В Турции потребовали остановить строительство АЭС «Аккую» Турция Иван Шилов © ИА REGNUM Суд вынес решение по АЭС "Аккую" Как сообщается в статье газеты Cumhuriyet, достигнут значительный прогресс по судебному иску, который подали турецкие НПО относительно строящейся в турецкой провинции Мерсин АЭС "Аккую", которая является первым подобным проектом Турции.

Политика Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза. 172

Наука Разработана уникальная адаптивная оптика для микроскопии Командой ученых было разработано новое устройство под названием «Plug and Play», которое способно добавить в коммерческие оптические микроскопы адаптивную коррекцию оптики.

Футбол «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:0. На 37-й минуте Жезус упал в штрафной «сорок», получив толчок в спину от Шёра и заработав пенальти.

Общество В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой В Москве, как сообщает "МБХ Медиа", полиция начала задержания участниц пикетов В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой, обвиненной в распространении порнографии за картинку с нарисованными детьми и двумя мужчинами с надписью "Семья там, где любовь". 892

Футбол Федун остался недоволен судейством в матче «Спартака» против «Уфы» Владелец московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче московского "Спартака" против "Уфы".

Общество Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам. 42