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«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов. Он отметил, что фактически эти люди сейчас являются нелегальными мигрантами.В источнике
С чего всё началось
Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о планах по либерализации визового режима
Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о планах по либерализации визового режима На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект о единой электронной визе.
Коммерсантъвчера в 14:36
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