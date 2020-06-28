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РБКРБК

В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев

«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов. Он отметил, что фактически эти люди сейчас являются нелегальными мигрантами.В источнике
С чего всё началось

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о планах по либерализации визового режима

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о планах по либерализации визового режима На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект о единой электронной визе.
Коммерсантъвчера в 14:36
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В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев

РБКвчера в 16:40

Подсчитано число оставшихся в России после ЧМ-2018 иностранцев

Lenta.ruвчера в 15:38

МИД: более 2 тысяч иностранных болельщиков остаются в РФ после чемпионата мира по футболу

ТАССвчера в 14:07

В России после ЧМ по футболу остаются свыше 2 тысяч иностранцев

Московский Комсомолецвчера в 14:48

В МИДе заявили о более 2 тыс. оставшихся в РФ после ЧМ-2018 иностранцев

Известиявчера в 14:38

После ЧМ-2018 по футболу в РФ остались более 2 тысяч иностранцев

РЕН ТВвчера в 14:17

Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018

РИА Новостивчера в 15:26
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В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
РИА Новостивчера в 07:47
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В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля

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