В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев

«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов. Он отметил, что фактически эти люди сейчас являются нелегальными мигрантами.