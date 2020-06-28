Общество

РБКРБКВ МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев

«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов. Он отметил, что фактически эти люди сейчас являются нелегальными мигрантами.
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с чего всё началось

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о планах по либерализации визового режима

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о планах по либерализации визового режима На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект о единой электронной визе.
Коммерсантъ14:36

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В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев

РБК16:40

Более 2 тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018

Sport24.ru15:49

В России после ЧМ по футболу остаются свыше 2 тысяч иностранцев

Московский Комсомолец14:48

Подсчитано число оставшихся в России после ЧМ-2018 иностранцев

Lenta.ru15:38

В МИДе заявили о более 2 тыс. оставшихся в РФ после ЧМ-2018 иностранцев

Известия14:38

После ЧМ-2018 по футболу в РФ остались более 2 тысяч иностранцев

РЕН ТВ14:17

МИД: более 2 тысяч иностранных болельщиков остаются в РФ после чемпионата мира по футболу

ТАСС14:07
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Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре

РИА Новости 13:38
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Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru 09:51
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В Китае 12 человек погибли из-за мощного ливня на юго-западе страны

На юго-западе Китая, на провинцию Сычуань обрушились проливные дожди, которые унесли жизни 12-ти человек.
РЕН ТВ 22:15
Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 18:20
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Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни

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Россиян уже с 1 июля ждут дополнительные финансовые расходы в связи с нововведениями в законодательстве, сообщает PRIMPRESS.
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Космос

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НИА-Красноярск 25 июня в 21:42
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Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
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Происшествия

Еще четыре пациента с коронавирусом умерли в Иркутской области

В Иркутской области за сутки умерли четыре пациента с подтвержденным коронавирусом.
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Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
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Авто

В продаже появилась редчайшая Волга за 1,5 млн рублей

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Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
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Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
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Общество

В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту

В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
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Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян

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Анфису Чехову заподозрили в использовании фоторедактора

Один из снимков с отдыха Чехова опубликовала в субботу. В кадре ведущая сидит на камне спиной к камере.
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Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
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Ласицкене не поддержала обращение Исинбаевой в МОК и World Athletics

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не подписывала открытое письмо, опубликованное двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой от имени российских атлетов.
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