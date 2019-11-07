Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ МИД назвали домыслами сообщения СМИ о «российских наемниках» в Ливии

Замглавы МИД Сергей Рябков прокомментировал сообщение The New York Times о том, что в Ливию якобы прибыли около 200 «российских наемников», передает РИА Новости.
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МИД назвал небылицами сообщения о «российских наемниках» в Ливии

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