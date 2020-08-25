В МИДе назвали «глубоко оскорбительными» обвинения по делу Навального
«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А. А. Навальному высококвалифицированную помощь», ‒ говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
МИД РФ после встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и замгоссекретаря США Стивена Бигана опубликовал
на своем сайте заявление о госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального, который, как заявляют немецкие врачи клиники Charite, был отравлен.
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МИД РФ ответило на обвинения Запада в адрес лечивших Навального омских врачей
Комсомольская правдавчера в 13:05