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Известия
Известия

В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального

Министерство иностранных дел России назвало «глубоко оскорбительными» обвинения в адрес омских врачей по поводу якобы имевших место попыток «сокрыть истину» о состоянии Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
МИД РФ после встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и замгоссекретаря США Стивена Бигана опубликовал
 на своем сайте заявление о госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального, который, как заявляют немецкие врачи клиники Charite, был отравлен.
Znak.comвчера в 13:47
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Известия

В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального

Известия23:15
ТАСС

МИД России считает недопустимыми голословные обвинения по ситуации с Навальным

ТАССвчера в 13:28
РБК

МИД назвал оскорбительными обвинения омских врачей Навального Западом

РБКвчера в 15:30
РИА Новости

В МИД назвали «глубоко оскорбительными» обвинения по делу Навального

РИА Новостивчера в 13:38
Коммерсантъ

МИД РФ назвал оскорбительными голословные обвинения в отравлении Навального

Коммерсантъвчера в 13:35
RT на русском

МИД РФ прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русскомвчера в 15:43
Интерфакс

Биган пригрозил жесткими мерами в случае подтверждения отравления Навального

Интерфаксвчера в 13:21

В штате Висконсин объявили режим ЧС из-за беспорядков в Кеноше

Мадисон, США, 26 августа 2020, 05:45 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в связи с беспорядками в американском штате Висконсин объявлен на его территории решением губернатора региона Тони Эверса, сообщается на сайте властей штата.
REGNUM22:45
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Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
ПолитРоссиявчера в 11:52
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США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

По обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления в США арестован гражданин РФ Егор Крючков, сообщило американское министерство юстиции.
Интерфакс20:18
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