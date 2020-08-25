В МИД назвали «глубоко оскорбительными» обвинения по делу Навального
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«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь», — говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
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МИД РФ ответило на обвинения Запада в адрес лечивших Навального омских врачей
Комсомольская правда13:05