Политика
РБКВ МИД назвали недопустимыми нападения полицейских на журналистов в США
Нападения на журналистов, которые выполняют свой профессиональный долг, недопустимы, отметили в МИД. В дипведомстве заявили, что расценивают распыление полицейскими Миннеаполиса перцового аэрозоля в лицо корреспонденту «РИА Новости» Михаилу Тургиеву как «проявление необоснованной жестокости».
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Экономика
В России может закрыться до 30% салонов связи
Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
Ведомости 15:42
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка.
ТАСС 17:17
Здоровье
В Свердловской области заразился коронавирусом ещё 261 человек
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили ещё у 261 человека. Таким образом, регион перешагнул отметку в 5 тысяч.
Уральский меридиан вчера в 03:45
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Здоровье
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 2,5 тыс
Всего в Москве с начала распространения эпидемии коронавирусом заразились более180 тыс. человек, из них 80 тыс. уже выздоровели.
РБК 18:56
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о жизни с Харламовым на карантине
Кристина сказала, что, даже находясь на самоизоляции в одном доме в четыре этажа, с супругом она видится нечасто.
RuNews24.ru 06:21
Происшествия
В Вашингтоне вводится комендантский час из-за беспорядков
В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне вводится комендантский час в связи с распространением беспорядков, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.
ФАН 19:45
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Здоровье
Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка
Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
Происшествия
Toyota перевернулась в Холмском районе
ДТП произошло недалеко от Бамбучков в Холмском районе сегодня, 1 июня.
АСТВ 18:53
Здоровье
В Минздраве сравнили риск передачи коронавируса в больнице и магазине
29 мая кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что при нахождении в общественных местах следует соблюдать ряд правил, чтобы не заболеть COVID-19, возбудителем которого является коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 13:05
Здоровье
В России программу лечения от курения предложили включить в ОМС
Программу лечения от курения предложили включить в ОМС.
Телеканал Санкт-Петербург 08:11
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС вчера в 18:56
Космос
Синоптики США: С Солнцем творится что-то очень тревожное
Сайт Spaceweather Центра прогнозирования космической погоды сообщил, что 30 мая на солнце опять не было пятен, как и в 119 предшествующих сутках 2020 года, что соответствует 79% общего времени.
Свободная Пресса 12:48
Общество
Отменен запрет на прогулки в Москве
С понедельника, 1 июня, в Москве снят ряд ограничений, в том числе отменен запрет на прогулки.
Lenta.ru 17:07
Происшествия
Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов
В Миннеаполисе правоохранители распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста.
Газета.Ru 01:37
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ 07:22
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
С начала месяца изменится также объем информации, которую могут получить судебные приставы о счетах должников, и одновременно ужесточатся требования, касающиеся защиты социальных выплат от ареста.
Известия вчера в 17:02
Общество
Южно-Сахалинск лишат теплоснабжения 6 июня
Южно-Сахалинск начнет поэтапно завершать отопительный сезон в ночь на 6 июня, согласно постановлению мэра.
АСТВ 28 мая в 23:20
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
Общество
Социальное дистанцирование станет обязательным в самолетах
Социальное дистанцирование будет обязательным при посадке в самолет и на протяжении всего полета, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:17
Экономика
Крупнейшие банки РФ с 1 июня снизили эквайринговые комиссии для медицинских учреждений
Крупнейшие банки РФ с 1 июня снизили до 1% размер комиссии, которую они берут за прием платежных карт, для всех медицинских учреждений в соответствии с решением ЦБ.
ТАСС 17:10
Космос
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Общество
В Крыму отменили плату за обсерваторы для приезжающих
Власти Крыма отменили плату за размещение приезжающих без конкретной цели в обсерваторах.
Lenta.ru 14:58