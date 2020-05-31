Нападения на журналистов, которые выполняют свой профессиональный долг, недопустимы, отметили в МИД. В дипведомстве заявили, что расценивают распыление полицейскими Миннеаполиса перцового аэрозоля в лицо корреспонденту «РИА Новости» Михаилу Тургиеву как «проявление необоснованной жестокости».

В МИД назвали недопустимыми нападения полицейских на журналистов в США

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