Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с Вашингтоном опасно. Данное действие США меняет форму отношений между государствами, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

с чего всё началось

Это, безусловно, меняет… форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками. Потому что теперь…после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно.

В МИД РФ заявили, что вести переговоры с США стало опасно. Публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского нанесла удар по международной дипломатии. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД назвали опасным ведение переговоров с США

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