Политика

РамблерРамблерВ МИД назвали опасным ведение переговоров с США

В МИД РФ заявили, что вести переговоры с США стало опасно. Публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского нанесла удар по международной дипломатии. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Мария Захарова
Это, безусловно, меняет… форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками. Потому что теперь…после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно.
— Мария Захарова, российский дипломатРамблер 10:24
с чего всё началось

Захарова: публикация разговора Трампа с Зеленским показала опасность переговоров с США

Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с Вашингтоном опасно. Данное действие США меняет форму отношений между государствами, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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