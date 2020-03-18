Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
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с чего всё началось
«Черногория увязывает выдачу разрешения российской стороне на вывоз своих граждан на территорию России с тем, чтобы РФ взяла на себя также ответственность за черногорских граждан, которые находятся на территории России, и по их вывозу силами российской стороны на территорию Черногории», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24
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