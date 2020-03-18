Коронавирус
RT на русскомМИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
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с чего всё началось
«Черногория увязывает выдачу разрешения российской стороне на вывоз своих граждан на территорию России с тем, чтобы РФ взяла на себя также ответственность за черногорских граждан, которые находятся на территории России, и по их вывозу силами российской стороны на территорию Черногории», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».БИЗНЕС Online06:55
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Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
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Жителям ДНР, не имеющим российского гражданство, временно запрещен въезд на территорию РФ.
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В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
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Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что за последние сутки от коронавируса в Италии умерли 368 человек, передает РИА "Новости".
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В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Происшествия
В Оренбуржье ОПГ украла нефти на 300 миллионов рублей
Киберспорт
Bethesda объяснила, почему в мультиплеере DOOM Eternal нет режима «Бой насмерть»
Ещё в середине прошлого года стало известно, что в мультиплеере DOOM Eternal не будет режима «Бой насмерть», который популяризировала оригинальная Doom 1993 года.
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В бундестаге призывают отменить санкции в отношении России на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщают "Известия" со ссылкой на международный комитет парламента Германии.
Общество
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Глава немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер сообщил, что пандемия коронавируса Covid-2019 может затянуться на два года.
Общество
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В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
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Экономика
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Цены на золото резко обвалились из-за нестабильности фондовых рынков и ситуации с коронавирусом.
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Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома
Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.