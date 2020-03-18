с чего всё началось

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.

МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической

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Политика Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.

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Шоу-бизнес Оксана Самойлова приняла Джигана обратно Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, смог вернуться в дом к жене Оксане Самойловой и четырём детям.

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