с чего всё началось

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения о присутствии российского спецназа в Норвегии вбросом и агрессивной информационной политикой.

В МИД назвали сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами

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Происшествия Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.

Экономика Пенсии россиян отберут на строительство дорог Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.

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Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Армия и оружие В США назвали самый мощный российский самолет Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.

Политика Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.

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Фигурное катание Фигуристка Медведева выиграла короткую программу на турнире в Шанхае Россиянка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на международном турнире по фигурному катанию Shanghai Trophy в Шанхае.

Армия и оружие В Сирии испытали С-500 «Прометей» В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».

Шоу-бизнес Топалов эмоционально поздравил Тодоренко с победой на «ТЭФИ» Влад Топалов эмоционально поздравил супругу и ведущую Регину Тодоренко с выигранной статуэткой «ТЭФИ».

Политика Медведев заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Кубу Россия и Куба испытывают беспрецедентное внешнее давление вопреки всем нормам международного права, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

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Политика Путин заявил о невозможности сдержать Китай Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.

Политика Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске.

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Авто Mitsubishi построила гибридный кроссовер с газотурбинным двигателем Система представляет собой последовательную гибридную установку, в которой бензиновый двигатель работает совместно с четырьмя электромоторами, расположенными по два на передней и задней оси.

Автоспорт Этап немецкой гонки DTM в 2020 году пройдет под Петербургом Россия в 2020 году примет один из этапов гоночной серии DTM. Соревнования пройдут на автодроме «Игора-драйв» под Петербургом.