Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
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с чего всё началось
27 сентября норвежское издание AldriMer со ссылкой на источники в разведслужбах Норвегии и других стран НАТО сообщило
, что на Шпицбергене были замечены российские спецназовцы, которые изучали там местность и особенности инфраструктуры.
Интерфакс09:34

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Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии

RT на русском09:22

МИД России отрицает информацию о российском спецназе в Норвегии

Коммерсантъ09:49

Захарова назвала публикации о присутствии спецназа РФ в Норвегии апофеозом беспринципности

ТАСС09:43

Захарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии «апофеозом беспринципности»

Интерфакс09:34

МИД назвал сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами

РБК09:27

В МИД назвали сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами

РИА Новости09:54

Москва отреагировала на информацию о чеченском спецназе в Норвегии

Lenta.ru09:14
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Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

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Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
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Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке

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Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным

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Политика

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В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии

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Экономика

BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
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Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram

Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
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В Калифорнии злоумышленник избил мужчину в кепке с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», написанным на русском языке, сообщает Fox News.
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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

В США бездомная россиянка, прославившаяся исполнением оперной арии в метро, может начать карьеру в шоу-бизнесе.
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Происшествия

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Белый дом может обосновать право игнорировать запросы Конгресса

Белый дом намерен обосновать спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси право президента США Дональда Трампа и сотрудников его администрации игнорировать запросы Конгресса в рамках процедуры импичмента.
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Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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