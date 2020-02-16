Политика
RT на русскомВ МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
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с чего всё началось
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у европейских стран есть два способа взаимодействия с Россией. Европа может «действовать еще более жестко» в отношении Москвы, наращивая давление против нее. Однако, по мнению Макрона, такой сценарий не является оптимальным.РБК06:43
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Культура
Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу
Общество
В РПЦ признали оскорбительными слова Смирнова о гражданских женах
Заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва (в миру Сергей Тутунов) в своем Telegram-канале признал оскорбительными слова протоиерея Димитрия (Смирнова), назвавшего гражданских жен бесплатными проститутками.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на «Ски Туре» в шведском Эстерсунде.
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве
Общество
Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess
Происшествия
Женщина и ребёнок погибли при пожаре в Ленинградской области
В Ленинградской области в доме на территории одного из садоводств в Кингисеппском районе произошёл пожар, в результате которого погибли два человека.
Происшествия
В Приморье автобус сбил амурского тигра
Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Футбол
«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ
«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Политика
Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам
Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Политика
Российский посол рассказал об искажении истории в Польше
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев рассказал, что Варшава намеренно усилила кампанию по фальсификации истории в преддверии 75-й годовщиной Победы.
Общество
В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Авто
Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7
Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Наука
Предок человека обнаружен в Западной Африке
Таинственная «призрачная популяция» ныне вымерших древних человекоподобных существ, возможно, контактировала с ранними людьми, жившими в Западной Африке, говорят учёные.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Шоу-бизнес
Кира Шайн: «Анастасии Заворотнюк ни один врач не поможет»
Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет.
Общество
Какая погода ожидает жителей Московского региона на предстоящей неделе
С 17 по 23 февраля жителей и гостей Москвы ожидает по-апрельски тёплая погода.
Общество
Сильный ветер обещают Набережным Челнам
Ожидается сильный ветер – до 17 метров в секунду.
Общество
Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»
Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.