Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у европейских стран есть два способа взаимодействия с Россией. Европа может «действовать еще более жестко» в отношении Москвы, наращивая давление против нее. Однако, по мнению Макрона, такой сценарий не является оптимальным.

с чего всё началось

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.

В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Общество В РПЦ признали оскорбительными слова Смирнова о гражданских женах Заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва (в миру Сергей Тутунов) в своем Telegram-канале признал оскорбительными слова протоиерея Димитрия (Смирнова), назвавшего гражданских жен бесплатными проститутками.

Общество Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.

Происшествия Женщина и ребёнок погибли при пожаре в Ленинградской области В Ленинградской области в доме на территории одного из садоводств в Кингисеппском районе произошёл пожар, в результате которого погибли два человека.

Происшествия В Приморье автобус сбил амурского тигра Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.

Политика Российский посол рассказал об искажении истории в Польше Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев рассказал, что Варшава намеренно усилила кампанию по фальсификации истории в преддверии 75-й годовщиной Победы.

Общество В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.

Авто Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7 Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.