Политика
RT на русскомВ МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
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с чего всё началось
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у европейских стран есть два способа взаимодействия с Россией. Европа может «действовать еще более жестко» в отношении Москвы, наращивая давление против нее. Однако, по мнению Макрона, такой сценарий не является оптимальным.РБК06:43
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Армия и оружие
Эстония наглядно показала военную угрозу со стороны России
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Кино
«Лед 2» возглавил российский кинопрокат в выходные
Общество
Кудрин прокомментировал фильм Дудя о ситуации с ВИЧ в России
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём Twitter прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя, назвавшего ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в России эпидемией.
Здоровье
Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть
Происшествия
В провинции Хубэй из-за коронавируса за день умерли 100 человек
В провинции Китая Хубэй, где началось распространение нового типа коронавируса, за сутки умерли 100 человек, заразились еще 1,9 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж
Гаджеты
Xiaomi отказалась от смартфона SE в линейке Xiaomi Mi 10
Об отмене Mi 10 SE рассказал представитель компании в китайской социальной сети. По какой причине отказались от модели неизвестно.
Культура
Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона «Док Ток»
Гаджеты
Специалисты оценили ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy Z Flip
Специалисты оценили ремонтопригодность нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip со складывающимся экраном.
Общество
Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа
Спорт
Российские борцы выиграли 9 золотых медалей и командные зачеты ЧЕ
Сборная России завоевала девять наград высшего достоинства, шесть серебряных и семь бронзовых медалей на завершившемся в воскресенье в Риме чемпионате Европы, победив в командном зачете соревнований по вольной, греко-римской и женской борьбе.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Политика
Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
Общество
Вильфанд пообещал россиянам скорый приход весны
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что в нынешнем году в Россию весна придет раньше положенного срока, это связано с аномально теплой зимой.
Авто
BMW отзывает 20-летние автомобили в России
Речь идёт о машинах, проданных с января 1998 по декабрь 2000 года.
Спорт
Российская конькобежка Воронина обновила мировой рекорд на ЧМ в США
Общество
В Китае начали производить возможное лекарство от коронавируса
Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
Авто
Новый Volkswagen Polo впервые заметили в РФ
Информация о новом лифтбеке Volkswagen Polo впервые появилась в начале февраля, но уже стартовали испытания в России.
Гаджеты
Популярный недорогой Honor получил Android 10 в Европе
В некоторых странах EMUI 10 приходит под номером 10.0.0.170 и объёмом 3,53 ГБ.
Экономика
«Агрессор», Польша и Китай — главные торговые партнёры Украины в 2019 году
Главными торговыми партнерами Украины за минувший год стали: Китай, страны ЕС и, конечно же, «агрессор».
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Происшествия
В Москве двое рабочих погибли при падении с мачты связи
"Во время ремонтных работ на мачте связи погибли двое рабочих, осуществлявших ремонт", - рассказал представитель экстренных служб Москвы.
Армия и оружие
Литва, Эстония и США совершат наблюдательный полет над Россией
США, Эстония и Литва совершат наблюдательный полет над Россией и Белоруссией в рамках Международного договора по открытому небу, сообщает телеканал «Звезда».
Кино
«Соник в кино» побил рекорд для адаптаций видеоигр по сборам в США
«Соник в кино» за первые три дня кинопроката в США собрал 57 млн долларов. Это рекордный показатель для адаптаций видеоигр.
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».