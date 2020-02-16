Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
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с чего всё началось

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у европейских стран есть два способа взаимодействия с Россией. Европа может «действовать еще более жестко» в отношении Москвы, наращивая давление против нее. Однако, по мнению Макрона, такой сценарий не является оптимальным.
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RT на русском09:24

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

РБК06:43
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«Уникальный» российский самолет попал в прицел истребителя F-16

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