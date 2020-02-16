Политика
RT на русскомВ МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
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с чего всё началось
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у европейских стран есть два способа взаимодействия с Россией. Европа может «действовать еще более жестко» в отношении Москвы, наращивая давление против нее. Однако, по мнению Макрона, такой сценарий не является оптимальным.РБК06:43
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Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Авто
Новый Volkswagen Polo впервые замечен в России
Первые реальные фотографии нового Volkswagen Polo разместили в Сети. Их сделали очевидцы во время тестовых заездов.
Общество
Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах
Телеведущий Владимир Соловьев призвал не судить протоиерея Дмитрия Смирнова из-за его слов о живущих в гражданском браке женщинах.
Политика
Генсек НАТО заявил, что с Россией ведется интенсивный диалог
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ведет интенсивный диалог с Россией на институциональной основе.
Общество
ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами
Пограничное управление крымского ФСБ задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины.
Политика
Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия не должна поддерживать действия сирийских военных в Идлибе, сообщила пресс-служба Белого дома.
Авто
Tesla увеличила запас хода Model S
Новый вариант Tesla Model S Long Range Plus сможет пройти 390 миль, согласно веб-сайту Tesla.
Происшествия
«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт
Дальнемагистральный Boeing, вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт вылета.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Армия и оружие
Вывод войск США из Афганистана создаст проблемы на южных границах России
Вывод войск США из Афганистана породит в стране хаос гражданской войны и создаст серьезную опасность на южных границах России, считают эксперты выступившие 15 февраля на белорусском телевидении «Белсат».
Общество
Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России
В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
Политика
Зачем американцы «сливают» Майдан: в США показали «правду» о демократах
«Проблема Украины в Америке началась не с Дональда Трампа, а много лет назад с убийств на Майдане 20 февраля 2014 года, когда за 20 минут в центре Киева были застрелены 100 человек» — так начинается фильм.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Здоровье
Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено
Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за прошедшие сутки не выявлено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Экономика
Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта
Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали признаки недостатка воды в организме
Здоровье
Хирург: К циррозу печени приводят даже слабоалкогольные напитки
Хирург Гарик Манукьян предупредил, что печень страдает от алкоголя вне зависимости от его крепости, поэтому даже слабоалкогольные напитки могут стать причиной развития цирроза.
Здоровье
Мишустин поручил подготовить изменения по лекарствам для онкобольных
"При необходимости представить предложения по внесению изменений в правила формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1086", – говорится в соответствующем сообщении.
Политика
Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Общество
Ледовый городок на центральной площади Читы убирают
На центральной площади Читы рабочие разбирают ледовый городок. Об этом 17 февраля сообщил корреспондент «МК в Чите».
Армия и оружие
Асад и Рухани сделали заявления по войне в Сирии
Враждебные Сирии государства продолжают защищать террористов, заявил глава государства Башар Асад при встрече со спикером парламента Ирана Али Лариджани в Дамаске.
Кино
Названы 17 худших сцен секса в истории кино
Британское издание The Independent составило список худших эротических сцен в истории кино. В него вошли моменты из 17 фильмов.
Происшествия
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Эвакуированные с карантинного лайнера граждане США покинули Японию
Два самолета с гражданами США, эвакуированными с борта круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине в порту японского города Иокогама, вылетели в понедельник из токийского аэропорта Ханэда.
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.