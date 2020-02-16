Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
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с чего всё началось

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у европейских стран есть два способа взаимодействия с Россией. Европа может «действовать еще более жестко» в отношении Москвы, наращивая давление против нее. Однако, по мнению Макрона, такой сценарий не является оптимальным.
РБК06:43

Подробнее о событии

В российском МИД придумали, как улучшить отношения с Западом

URA.Ru09:37

МИД назвал три условия нормализации отношений с Европой

Российская газета09:35

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

РБК06:43

Россия назвала три условия для улучшения отношений с Европой

Lenta.ru08:40

Россия выдвинула три условия улучшения отношений с Европой

Взгляд.ру08:22

В МИД рассказали о трех условиях для улучшения отношений с Европой

РИА Новости07:50

В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

RT на русском09:24
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Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ 18:53
Авто

Новый Volkswagen Polo впервые замечен в России

Первые реальные фотографии нового Volkswagen Polo разместили в Сети. Их сделали очевидцы во время тестовых заездов.
7 новостей 15:43
Общество

Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Телеведущий Владимир Соловьев призвал не судить протоиерея Дмитрия Смирнова из-за его слов о живущих в гражданском браке женщинах.
РИА Новости 12:21
Политика

Генсек НАТО заявил, что с Россией ведется интенсивный диалог

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ведет интенсивный диалог с Россией на институциональной основе.
РЕН ТВ 18:10
Общество

ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами

Пограничное управление крымского ФСБ задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины.
Коммерсантъ вчера в 05:21
Политика

Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия не должна поддерживать действия сирийских военных в Идлибе, сообщила пресс-служба Белого дома.
РИА Новости 19:32
Авто

Tesla увеличила запас хода Model S

Новый вариант Tesla Model S Long Range Plus сможет пройти 390 миль, согласно веб-сайту Tesla.
SpeedMe 04:56
Происшествия

«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт

Дальнемагистральный Boeing, вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт вылета.
Интерфакс 17:08
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 07:42
Армия и оружие

Вывод войск США из Афганистана создаст проблемы на южных границах России

Вывод войск США из Афганистана породит в стране хаос гражданской войны и создаст серьезную опасность на южных границах России, считают эксперты выступившие 15 февраля на белорусском телевидении «Белсат».
Красная весна 20:11
Общество

Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России

В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
REGNUM 00:46
Политика

Зачем американцы «сливают» Майдан: в США показали «правду» о демократах

«Проблема Украины в Америке началась не с Дональда Трампа, а много лет назад с убийств на Майдане 20 февраля 2014 года, когда за 20 минут в центре Киева были застрелены 100 человек» — так начинается фильм.
Московский Комсомолец 07:33
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News 04:09
Общество

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:36
Здоровье

Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за прошедшие сутки не выявлено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Вести ФМ вчера в 04:19
Экономика

Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
Вести.Ru вчера в 03:20
Шоу-бизнес

Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Московский Комсомолец 02:48
Происшествия

Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
RT на русском 10:59
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали признаки недостатка воды в организме

Газета.Ru вчера в 00:59
Здоровье

Хирург: К циррозу печени приводят даже слабоалкогольные напитки

Хирург Гарик Манукьян предупредил, что печень страдает от алкоголя вне зависимости от его крепости, поэтому даже слабоалкогольные напитки могут стать причиной развития цирроза.
Дни24 10:09
Здоровье

Мишустин поручил подготовить изменения по лекарствам для онкобольных

"При необходимости представить предложения по внесению изменений в правила формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1086", – говорится в соответствующем сообщении.
Радио Sputnik 14 февраля в 06:42
Политика

Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
Известия вчера в 17:16
Единоборства

Борец вольного стиля Цыжипов завоевал бронзу чемпионата Европы

РИА Новости 14:43
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета 07:56
Общество

Ледовый городок на центральной площади Читы убирают

На центральной площади Читы рабочие разбирают ледовый городок. Об этом 17 февраля сообщил корреспондент «МК в Чите».
Московский Комсомолец Чита 19:51
Армия и оружие

Асад и Рухани сделали заявления по войне в Сирии

Враждебные Сирии государства продолжают защищать террористов, заявил глава государства Башар Асад при встрече со спикером парламента Ирана Али Лариджани в Дамаске.
Вести.Ru 10:30
Кино

Названы 17 худших сцен секса в истории кино

Британское издание The Independent составило список худших эротических сцен в истории кино. В него вошли моменты из 17 фильмов.
Gazeta.SPb 08:39
Происшествия

Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 19:46
Общество

Эвакуированные с карантинного лайнера граждане США покинули Японию

Два самолета с гражданами США, эвакуированными с борта круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине в порту японского города Иокогама, вылетели в понедельник из токийского аэропорта Ханэда.
ТАСС 19:19
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 09:13
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