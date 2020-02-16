Россия «тщательно анализирует» предложения президента Франции Эмманюэля Макрона об улучшении диалога с Москвой. Об этом РБК заявил заместитель главы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

с чего всё началось

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.

В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Экономика В России может снизиться размер выплат по ипотеке В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.

Происшествия В Петербурге спасли молодого человека, провалившегося под лед Сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли молодого человека, провалившегося под лед на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Технологии Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5 Напомним, Sony зачастую выводит свои новые консоли весной, но ценник на PlayStation 5 могут озвучить уже до конца февраля.

Политика Переводчики рассказали о работе с Путиным Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.

Политика Евросоюз признал неспособность отреагировать на большой кризис В случае наступления крупного международного кризиса Евросоюз не сможет на него отреагировать, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Хоккей Буллит Панарина был засчитан правильно Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.

Общество В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.

Футбол РФС одобрил реформу Кубка России Исполком РФС принял решение освободить команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, от 1/16 Кубка России.

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных россиян Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех осужденных граждан России.

Здоровье Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в беседе с "Говорит Москва" предупредил, что цирроз печени возникает вне зависимости от крепости алкогольных напитков.

Происшествия Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.