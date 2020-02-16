Политика
RT на русскомВ МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
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с чего всё началось
Россия «тщательно анализирует» предложения президента Франции Эмманюэля Макрона об улучшении диалога с Москвой. Об этом РБК заявил заместитель главы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.РБК06:43
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Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах
Здоровье
Названы сладости, которые не навредят при диабете
Напомним, что ранее эксперты назвали состояние, которое повышает риск возникновения диабета в шесть раз.
Шоу-бизнес
В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Биатлон
Й. Бё: вчера у меня не осталось сил на последний круг, но спринт и пасьют – разные вещи
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал результат гонки преследования, прошедшей на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия).
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Экономика
В России может снизиться размер выплат по ипотеке
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Аллегрову на фото без парика
Поклонники российской певицы Ирины Аллегровой не сразу узнали артистку на фотографии без парика, сообщает пресса.
Футбол
Лидер партии «Коммунисты Петербурга»: «Позиция „Газпрома“ по Кокорину — звериный оскал капитализма»
Лидер партии «Коммунисты Петербурга» Сергей Малинкович прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Происшествия
В Петербурге спасли молодого человека, провалившегося под лед
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли молодого человека, провалившегося под лед на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных в Москве
Как сообщил Telegram-канал Baza, в баре проводился конкурс по поеданию пирожных, девушка победила в нем, но подавилась и задохнулась.
Технологии
Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5
Напомним, Sony зачастую выводит свои новые консоли весной, но ценник на PlayStation 5 могут озвучить уже до конца февраля.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Политика
Евросоюз признал неспособность отреагировать на большой кризис
В случае наступления крупного международного кризиса Евросоюз не сможет на него отреагировать, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Хоккей
Буллит Панарина был засчитан правильно
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
Здоровье
15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса
Число зараженных на борту растет, по последним имеющимся данным, 218 пассажиров, а также членов экипажа судна из различных стран заражены коронавирусом.
Общество
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Исполком РФС принял решение освободить команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, от 1/16 Кубка России.
Хоккей
Бывший форвард «Авангарда» и СКА Червенка может вернуться в КХЛ
По информации «БИЗНЕС Online», чешский нападающий Роман Червенка в следующем сезоне может вернуться в КХЛ.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных россиян
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех осужденных граждан России.
Музыка
Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»
Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Здоровье
Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя
Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в беседе с "Говорит Москва" предупредил, что цирроз печени возникает вне зависимости от крепости алкогольных напитков.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Общество
Россиян нет среди заболевших коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Российские граждане отсутствуют среди новой группы заболевших коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине рядом с портовым городом Йокогама к югу от Токио.
Космос
В NASA объявили набор астронавтов для полетов на Луну и Марс
Набор осуществляется в рамках программы Artemis, в рамках которой планируется отправлять людей на Марс и Луну.