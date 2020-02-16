Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
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с чего всё началось

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Россия «тщательно анализирует» предложения президента Франции Эмманюэля Макрона об улучшении диалога с Москвой. Об этом РБК заявил заместитель главы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5

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