Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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МИД назвал условие для проведения «нормандского саммита»

Решение о проведении нового саммита в «нормандском формате» будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
РБКвчера в 10:20

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В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

Газета.Ruвчера в 15:37

В МИД России назвали условие для проведения нормандского саммита

RT на русскомвчера в 15:54

Российский дипломат назвал условие проведения «нормандского» саммита

Московский Комсомолецвчера в 15:54

Замглавы МИД РФ назвал условие для новой встречи «нормандской четверки»

Вести.Ruвчера в 16:13

В МИД назвали условие проведения «нормандского саммита»

РИА Новостивчера в 14:35

МИД РФ назвал политические условия проведения «нормандского саммита»

Красная веснавчера в 10:47

МИД назвал условие для проведения «нормандского саммита»

РБКвчера в 10:20
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Политика

Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
Вести.Ru 15 февраля в 06:36
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Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
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Россиян предупредили о похолодании в марте

В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Газета.Ru 02:30
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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 02:31
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Меган Маркл и принца Гарри сняли у самолета с чемоданами в руках

Гарри взял в руки чемодан, а Меган сумку и ноутбук. При этом супруги выглядели по-домашнему.
ТВ Центр 00:49
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru вчера в 03:20
Экономика

В Тюмени банк-банкрот продает еврооблигации

Торги пройдут 1 апреля 2020 года. Как ранее писало РБК Тюмень, 6 февраля 2018 года у тюменского банка была отозвана лицензия.
РБК Тюмень 00:38
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что делала пластику

Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Аргументы недели вчера в 14:52
Происшествия

В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ

RT на русском 01:58
Технологии

ФАС задало порядок предустановки российского ПО на гаджеты

ФАС определил типы электронных устройств, на которые должны предустанавливаться российские программы, виды этих программ, основные принципы отбора конкретных приложений, даты вступления в силу требований.
Красная весна вчера в 04:04
Происшествия

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса.
Газета.Ru 00:31
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Вести.Ru 02:02
Политика

Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

РИА Новости вчера в 22:30
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Происшествия

В авиакомпании уточнили причину посадки самолета Уфа-Таиланд в Москве

В авиакомпании Nordwind заявили, что самолет, летевший из Уфы в Таиланд, был вынужден приземлиться в Москве по нескольким причинам.
Газета.Ru 00:59
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
ТАСС вчера в 12:30
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Известия вчера в 12:55
Происшествия

Четырехлетняя девочка утонула в ванной

Как стало известно GOROD48, мать купала дочь и ненадолго вышла из ванной, когда она вернулась, девочка уже была без признаков жизни.
Gorod48 вчера в 15:18
Экономика

С 1 июля меняются правила начисления пенсии

С 1 июля 2020 года в России изменятся правила получения пенсионных выплат.
Pravda.Ru 01:16
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову после концерта в Брянске выводили под руки

Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.
Актуальные Новости вчера в 00:11
Происшествия

В Красноярском крае четыре человека погибли от отравления газом

Четыре человека погибли в поселке на юге Красноярского края, предположительно, отравившись угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
РИА Новости 00:30
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России 15 февраля в 07:33
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
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Геймплей отмененного шутера StarCraft: Ghost в хорошем качестве

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IPhone 9 получит устаревшую камеру

P.S. Возможно, источник перепутал разрешение камеры и объектив с семью линзами (7P), который должен использоваться в iPhone 9. Мы обновим заметку, когда ситуация прояснится.
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Россияне не просили об эвакуации с лайнера Diamond Princess в Японии

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Эксперты рассказали, автомобиль с каким пробегом лучше не покупать

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