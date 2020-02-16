Решение о проведении нового саммита в «нормандском формате» будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

с чего всё началось

Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Общество Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.

Происшествия В Японии убийцу 19 инвалидов приговорили к смертной казни В 2016 году бывший сотрудник пансионата для людей с ограниченными умственными возможностями в японском городе Сагамихара убил 19 постояльцев учреждения.

Общество Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».

Общество Росгвардия наказала сотрудников за превышение полномочий на митингах в Москве Руководство Росгвардии и МВД провели необходимую работу со своими сотрудниками, которые превышали полномочия во время работы на митингах в июле-августе 2019 в Москве, некоторые из них были наказаны, заявил в интервью ТАСС глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Общество Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.

Происшествия Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.

Шоу-бизнес Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.

Технологии В России появился новый метод воровства персональных данных Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.

Общество Работодателям посоветовали нанимать многодетных отцов В России должны быть проработаны дополнительные меры поддержки работающих многодетных отцов, заявил в интервью РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.

Экономика Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.

Общество В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.