Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД назвали условие проведения «нормандского саммита»

Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось

МИД назвал условие для проведения «нормандского саммита»

Решение о проведении нового саммита в «нормандском формате» будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
РБКвчера в 10:20

Подробнее о событии

Замглавы МИД РФ назвал условие для новой встречи «нормандской четверки»

Вести.Ruвчера в 16:13

В МИД России назвали условие для проведения нормандского саммита

RT на русскомвчера в 15:54

МИД назвал условие для проведения «нормандского саммита»

РБКвчера в 10:20

В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

Газета.Ruвчера в 15:37

В МИД назвали условие проведения «нормандского саммита»

РИА Новостивчера в 14:35

МИД РФ назвал политические условия проведения «нормандского саммита»

Красная веснавчера в 10:47

Российский дипломат назвал условие проведения «нормандского» саммита

Московский Комсомолецвчера в 15:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
Политика

Турецкие дипломаты обсудят в Москве ситуацию в Идлибе

17 февраля в Москву из Анкары прибудет делегация, состоящая из дипломатов и военачальников Турции.
Московский Комсомолец вчера в 16:29
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Биатлон

Логинов завоевал «бронзу» в гонке преследования на чемпионате мира

Российская газета вчера в 10:08
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Интерфакс вчера в 21:41
Футбол

Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Lenta.ru вчера в 15:16
Происшествия

В Красноярском крае четыре человека погибли от отравления газом

Четыре человека погибли в поселке на юге Красноярского края, предположительно, отравившись угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
РИА Новости 00:30
Происшествия

В Японии убийцу 19 инвалидов приговорили к смертной казни

В 2016 году бывший сотрудник пансионата для людей с ограниченными умственными возможностями в японском городе Сагамихара убил 19 постояльцев учреждения.
Полит.ру 00:04
Политика

Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Общество

Росгвардия наказала сотрудников за превышение полномочий на митингах в Москве

Руководство Росгвардии и МВД провели необходимую работу со своими сотрудниками, которые превышали полномочия во время работы на митингах в июле-августе 2019 в Москве, некоторые из них были наказаны, заявил в интервью ТАСС глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
ТАСС 00:19
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Общество

Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess

Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
RT на русском вчера в 08:56
Происшествия

Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
RT на русском вчера в 10:59
Политика

Трамп требовал убийства сына бен Ладена в обход других опасных угроз

Президент США Дональд Трамп выступал с требованием устранить сына основателя "Аль-Каиды"* Хамзу бен Ладена к американским спецслужбам, несмотря на существующие более опасные террористические угрозы.
Газета.Ru вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами

Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Народные новости 15 февраля в 21:09
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News вчера в 04:09
Здоровье

На Среднем Урале начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области снижается. Об этом сегодня заявил заместитель губернатора Павел Креков.
Телеканал ОТВ 14 февраля в 10:04
Шоу-бизнес

Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения

Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
ФАН вчера в 13:12
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову после концерта в Брянске выводили под руки

Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.
Актуальные Новости вчера в 00:11
Происшествия

В Карелии опрокинулся автобус с российскими туристами

ТК Звезда вчера в 17:34
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Известия вчера в 16:20
Общество

Работодателям посоветовали нанимать многодетных отцов

В России должны быть проработаны дополнительные меры поддержки работающих многодетных отцов, заявил в интервью РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.
Lenta.ru 00:14
Гаджеты

Xiaomi предложила компьютер-моноблок по цене смартфона

Китайская компания Xiaomi предложила компьютер-моноблок Ningmei CR600 по цене смартфона.
UfacityNews.ru 14 февраля в 14:29
Общество

Отказавшийся от эвакуации россиянин рассказал о зараженном Ухане

Ситуация в китайском городе Ухане, где произошла вспышка коронавируса, в целом стабильная, в городе достаточно продуктов, паники нет.
Lenta.ru 00:55
Экономика

Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса

Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.
РИА Новости вчера в 21:25
Футбол

«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов на 2 года

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов УЕФА на два года.
vtomske.ru 15 февраля в 00:45
Общество

В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта

В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Коммерсантъ 00:38
Экономика

Закрытие границы с КНР не сказывается на рынке овощей и фруктов в Чите — Бардалеев

Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края — министр экономического развития Виталий Бардалеев на оперативном совещании 17 февраля заявил, что закрытие границы с Китаем не сказалось на рынке овощей и фруктов в Чите, а рост цен произошёл из-за сезонных причин.
Чита.Ру вчера в 22:42
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное