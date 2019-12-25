Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, это будет одной из возможных ответных мер на антироссийские санкции, которые власти США недавно ввели против "Северного потока – 2".

В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США

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