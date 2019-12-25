Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США

Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, это будет одной из возможных ответных мер на антироссийские санкции, которые власти США недавно ввели против "Северного потока – 2".
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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