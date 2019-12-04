Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер.

Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России. "Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - сообщили журналистам на Смоленской площади.

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

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