Политика

ИнтерфаксИнтерфаксМИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России. "Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - сообщили журналистам на Смоленской площади.
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Мария Захарова
Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер.
— Мария Захарова, российский дипломатПервый канал 10:40

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