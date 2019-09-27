Политика

РБКРБКВ МИД обвинили следствие по крушению МН17 в подгонке данных под ответ

Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing 777 на Украине подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ. Об этом высокопоставленный дипломатический источник в Нью-Йорке сообщил ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфаксу».
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