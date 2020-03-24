В Министерстве иностранных дел РФ оценили готовность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оказать России гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в виде поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РИА "Новости".

Происшествия В Дагестане водитель открыл огонь по полицейским и был убит Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свои источники, в четверг утром при попытке полицейских остановить ВАЗ-2114 водитель открыл по ним стрельбу и был убит ответным огнем. 3

Происшествия Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 84

Экономика Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. 870

Происшествия В Воронежской области коронавирус подтвердили у 14 человек 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. 6

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Общество Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции для граждан, прибывших из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 13

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Экономика Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. 217

Здоровье В России приостановлена плановая вакцинация Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок. 8

Общество Виктор Томенко прокомментировал отпуск министра соцзащиты в Таиланде Губернатор Виктор Томенко был удивлен реакцией людей и подачей информации о том, что министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде. 17

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Футбол Аршавин: «Канчельскис дал дорогу великому Бекхэму» Самое главное, что как только в «МЮ» появился Дэвид Бекхэм, россиянин уступил дорогу молодому и уехал в «Эвертон». 1

Общество Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер раскрыл, какие изменения происходят в легких зараженного коронавирусом, и усомнился в том, что медики в этом случае имеют дело именно с пневмонией. 85

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