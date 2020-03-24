Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ МИД оценили готовность Трампа поставить России аппараты ИВЛ

В Министерстве иностранных дел РФ оценили готовность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оказать России гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в виде поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РИА "Новости".
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Трамп сообщил о готовности передать России аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом

ТАССвчера в 19:18

В Москве призвали не политизировать возможность помощи со стороны США

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Трамп выразил готовность помочь России с аппаратами ИВЛ

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В МИД оценили готовность Трампа поставить России аппараты ИВЛ

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Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

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Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса

РБКвчера в 18:59
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Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской

Российская газета вчера в 09:05
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Общество

Инфекционист назвал сроки наступления пика пандемии в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик пандемии коронавируса в России наступит через 1,5-2 месяца.
Газета.Ru 05:48
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Происшествия

В Дагестане водитель открыл огонь по полицейским и был убит

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свои источники, в четверг утром при попытке полицейских остановить ВАЗ-2114 водитель открыл по ним стрельбу и был убит ответным огнем.
Росбалт 04:06
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Происшествия

Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство

Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
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Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Происшествия

В Воронежской области коронавирус подтвердили у 14 человек

14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
REGNUM 04:21
6
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
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Общество

Москва не рассматривает вариант введения продуктовых карточек

Власти Москвы не рассматривают вариант введения продуктовых карточек.
Вести.Ru 03:22
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Политика

Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний

Госдеп США обвинил Россию в проведении ядерных испытаний.
Деловое.ТВ 04:49
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Общество

Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции

Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции для граждан, прибывших из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
КП - Екатеринбург 02:08
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Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
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Общество

За сутки в Ростовской области у 41 человека выявили коронавирус

В Ростовской области зарегистрировано 145 инфицированных. За сутки диагноз подтвердился у 41 человека.
Южная служба новостей 03:56
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

7Дней.ру 02:00
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Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
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Здоровье

В России приостановлена плановая вакцинация

Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
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Общество

Виктор Томенко прокомментировал отпуск министра соцзащиты в Таиланде

Губернатор Виктор Томенко был удивлен реакцией людей и подачей информации о том, что министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде.
Алтайская правда 03:48
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Общество

В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса

Показатели смертности от коронавируса в стране снова начали расти. В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса.
Piter.tv вчера в 00:52
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Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 02:04
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Политика

Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны

Тульская служба новостей 14 апреля в 12:07
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Происшествия

В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом

Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Интерфакс 04:52
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Гаджеты

Представлены смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro

Помимо нового флагманского устройства Honor 30 Pro+ сегодня в Китае были представлены два более доступных смартфона новой серии — Honor 30 и Honor 30 Pro.
3DNews вчера в 08:20
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Общество

В Свердловской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса

Сегодня, 16 апреля, в Свердловской области лабораторно подтвердили 6 новых случаев COVID-19, число заболевших в регионе достигло 111 случаев.
Уральский меридиан 03:58
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Политика

Путин поручил сократить сроки исследований препаратов от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок и сократить сроки доклинических и клинических исследований препаратов от коронавируса.
РЕН ТВ 04:14
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Футбол

Amazon может приобрести права на название стадиона «Тоттенхэма»

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Футбол

Аршавин: «Канчельскис дал дорогу великому Бекхэму»

Самое главное, что как только в «МЮ» появился Дэвид Бекхэм, россиянин уступил дорогу молодому и уехал в «Эвертон».
ГЛАС.RU вчера в 23:03
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Общество

Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер раскрыл, какие изменения происходят в легких зараженного коронавирусом, и усомнился в том, что медики в этом случае имеют дело именно с пневмонией.
Lenta.ru 05:17
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Общество

В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса

Версия об искусственном создании коронавирусной инфекции COVID-19 не подкреплена какими-либо доказательствами.
Известия 05:50
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Общество

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

РИА Новости вчера в 18:49
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Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
9
Экономика

АТБ заинтересовались четыре покупателя

Банк России сегодня сообщил о получении четырех «сообщений от заинтересованных лиц» о намерении принять участие в покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Коммерсантъ 05:25
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