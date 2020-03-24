Коронавирус
Газета.RuВ МИД оценили готовность Трампа поставить России аппараты ИВЛ
В Министерстве иностранных дел РФ оценили готовность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оказать России гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в виде поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить974
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета вчера в 09:05
Общество
Инфекционист назвал сроки наступления пика пандемии в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик пандемии коронавируса в России наступит через 1,5-2 месяца.
Газета.Ru 05:48
Происшествия
В Дагестане водитель открыл огонь по полицейским и был убит
Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свои источники, в четверг утром при попытке полицейских остановить ВАЗ-2114 водитель открыл по ним стрельбу и был убит ответным огнем.
Росбалт 04:06
Происшествия
Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство
Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Происшествия
В Воронежской области коронавирус подтвердили у 14 человек
14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
REGNUM 04:21
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Общество
Москва не рассматривает вариант введения продуктовых карточек
Власти Москвы не рассматривают вариант введения продуктовых карточек.
Вести.Ru 03:22
Политика
Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
Госдеп США обвинил Россию в проведении ядерных испытаний.
Деловое.ТВ 04:49
Общество
Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции
Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции для граждан, прибывших из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
КП - Екатеринбург 02:08
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Общество
За сутки в Ростовской области у 41 человека выявили коронавирус
В Ростовской области зарегистрировано 145 инфицированных. За сутки диагноз подтвердился у 41 человека.
Южная служба новостей 03:56
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
7Дней.ру 02:00
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Здоровье
В России приостановлена плановая вакцинация
Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Общество
Виктор Томенко прокомментировал отпуск министра соцзащиты в Таиланде
Губернатор Виктор Томенко был удивлен реакцией людей и подачей информации о том, что министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде.
Алтайская правда 03:48
Общество
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
Показатели смертности от коронавируса в стране снова начали расти. В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса.
Piter.tv вчера в 00:52
Политика
Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны
Тульская служба новостей 14 апреля в 12:07
Происшествия
В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом
Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Интерфакс 04:52
Гаджеты
Представлены смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro
Помимо нового флагманского устройства Honor 30 Pro+ сегодня в Китае были представлены два более доступных смартфона новой серии — Honor 30 и Honor 30 Pro.
3DNews вчера в 08:20
Общество
В Свердловской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
Сегодня, 16 апреля, в Свердловской области лабораторно подтвердили 6 новых случаев COVID-19, число заболевших в регионе достигло 111 случаев.
Уральский меридиан 03:58
Политика
Путин поручил сократить сроки исследований препаратов от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок и сократить сроки доклинических и клинических исследований препаратов от коронавируса.
РЕН ТВ 04:14
Футбол
Аршавин: «Канчельскис дал дорогу великому Бекхэму»
Самое главное, что как только в «МЮ» появился Дэвид Бекхэм, россиянин уступил дорогу молодому и уехал в «Эвертон».
ГЛАС.RU вчера в 23:03
Общество
Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер раскрыл, какие изменения происходят в легких зараженного коронавирусом, и усомнился в том, что медики в этом случае имеют дело именно с пневмонией.
Lenta.ru 05:17
Общество
В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса
Версия об искусственном создании коронавирусной инфекции COVID-19 не подкреплена какими-либо доказательствами.
Известия 05:50
Общество
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
РИА Новости вчера в 18:49
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Экономика
АТБ заинтересовались четыре покупателя
Банк России сегодня сообщил о получении четырех «сообщений от заинтересованных лиц» о намерении принять участие в покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Коммерсантъ 05:25