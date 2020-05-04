Энергетика
РИА НовостиВ МИД оценили перспективы восстановления спроса на нефть
Спрос на нефть будет восстанавливаться по мере роста экономической активности после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.
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Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 79 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 2 мая 2020, 11:52 — REGNUM 79 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 2 мая.
REGNUM 02 мая в 04:52
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК вчера в 21:02
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
Северный флот взял на сопровождение корабельную ударную группу НАТО, зашедшую 4 мая в акваторию Баренцева моря, сообщает Национальный центр управления обороной России.
RT на русском 04:50
Происшествия
В Пермском крае выявлено 35 новых случаев коронавируса
В Пермском крае выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 6 процентов.
Рифей-Пермь 04:22
Общество
У 19 вновь выявленных заражённых не было симптомов
У 11 пациентов была диагностирована пневмония, у 13 – ОРВИ. Ещё 19 ничем не болели, ни имели никаких тревожных симптомов.
Русский Запад 02 мая в 05:23
Общество
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая
Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
В Крыму предложили ввести масочный режим
Повсеместный масочный режим может быть введен с 12 мая в республике Крым, при условии доступности масок в аптеках по приемлемым ценам, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 04:46
Энергетика
Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe
"Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", - заявил он.
ТАСС 02:54
Шоу-бизнес
Дочь Пелагеи Таисия растет копией своей звездной мамы
Фолловеры заметили, что наследница артистки растет ее копией, а также обратили внимание, что Пелагея стала чаще публиковать сюжеты с ребенком.
Дни24 вчера в 13:24
Общество
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
Музыка
Умер автор хитов «Ласкового мая»
После продолжительной болезни скончался Владимир Бойко – музыкальный руководитель, композитор и автор многих песен группы "Ласковый май".
РИА Новости Крым 04:49
Игры
Разработчики Assassin’s Creed Valhalla спрятали на официальном сайте игры секретное послание
3DNews 02:36
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
Общество
Глава Крыма пожаловался на наплыв туристов в разгар эпидемии
Lenta.ru вчера в 10:48
Политика
Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут
Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса
Аргументы и Факты 02 мая в 19:54
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Наука
CNN: некоторые эксперты прогнозируют, что вакцина не будет создана
Большинство экспертов по-прежнему уверены, что вакцина против COVID-19 будет в конечном итоге разработана; отчасти потому, что в отличие от предыдущих заболеваний, таких как ВИЧ и малярия, коронавирус не мутирует быстро.
BFM.ru вчера в 17:47
Общество
В Ростовской области выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 85 человек и достигло 1263, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 03:55
Шоу-бизнес
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета вчера в 06:38
Общество
Коронавирус обнаружили ещё в трёх районах Омской области
Заболевшие коронавирусной инфекцией выявлены в 12 муниципальных районах Омской области и в Омске.
НГС55 03:58
Здоровье
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Общество
Правительство запустило сервис о мерах по борьбе с COVID-19
На сайте правительства появился сервис, который позволяет узнать о мерах по борьбе с коронавирусом COVID-19 и поддержке экономики.
Коммерсантъ 05:17
Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33