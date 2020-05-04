Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД оценили перспективы восстановления спроса на нефть

Спрос на нефть будет восстанавливаться по мере роста экономической активности после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.
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В МИД РФ рассказали о перспективах восстановления спроса на нефть

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В МИД РФ дали оценку перспективам восстановления нефтяного спроса

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В МИД оценили перспективы восстановления спроса на нефть

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В российском МИД назвали условие для роста спроса на нефть

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