Спрос на нефть будет восстанавливаться по мере роста экономической активности после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.

В МИД оценили перспективы восстановления спроса на нефть

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