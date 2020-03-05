Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъМИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США

Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

В МИД признали легальными испытания гиперзвуковых ракет в США

Российская газета04:57

МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США

Коммерсантъ03:00

МИД РФ: испытание Россией ракет «Циркон» не противоречит международным обязательствам

ТК Звездавчера в 03:37

МИД не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия в США

РИА Новости02:25

МИД: Испытание «Цирконов» не противоречит международным обязательствам

РЕН ТВвчера в 03:55

МИД: гиперзвуковая ракета «Циркон» не нарушает международных соглашений

Вести.Ruвчера в 03:44

В МИДе ответили на планы США испытать гиперзвуковое оружие

Известия03:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Биатлон

Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева, согласно которым донос на российского биатлониста Александра Логинова был написан со слов бывшего главы СБР.
RT на русском 04:42
Происшествия

В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки

Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
РИА Новости 02:04
Авто

Genesis показал новый седан Genesis G80

Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai) показала первые изображения седана Genesis G80 нового поколения.
Автоновости дня 02:10
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Известия 04:52
Политика

Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом

Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Коммерсантъ 05:45
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 16:00
Общество

В России подтвердился новый случай заболевания коронавирусом

До нового случая сообщалось о шести заражениях коронавирусом в России.
Муксун.fm 05:57
Политика

Сторчак покинул пост замминистра финансов России

Отмечается, что Сторчак покинул пост «в связи с переходом на другую работу».
RT на русском 05:31
Общество

Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию

В случае, если самоизолированный человек чувствует себя хорошо, но хочет получить больничный лист, Собянин попросил не вызывать врача на дом и не посещать поликлинику, а обратиться на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы.
РБК 05:58
Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Общество

Депутаты отказались закрепить пенсионный возраст в Конституции

Госдума отказалась утвердить поправки, поступившие от представителей КПРФ и партии «Справедливая Россия», предлагавших закрепить в Основном законе страны возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда не менее двух прожиточных минимумов.
Брянские новости вчера в 21:20
Политика

Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Москву, где позже в четверг состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой лидеры попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба, сообщили РИА Новости в посольстве.
РИА Новости 05:24
Происшествия

В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета

Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:55
Общество

В Сингапуре подтвердили коронавирус у пассажира из Турции

Власти Сингапура подтвердили наличие коронавируса у одного из пассажиров рейса TK54 Turkish Airlines, прибывшего 3 марта из Стамбула, проводится проверка тех, кто мог находиться в контакте с ним, говорится в заявлении министерства транспорта Сингапура.
РИА Новости вчера в 20:25
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В число отклоненных попала большая часть поправок от КПРФ и "Справедливой России", в том числе: введение единой концепции государственной информационной политики, разработанной на принципах традиционных ценностей; разрешение России принимать на себя полномочия других государств; разрешение Совету Федерации временно отстранять от должности генпрокурора, если против него возбуждено уголовное дело.
РБК вчера в 13:24
Политика

Путин сравнил Касперского с Илоном Маском

Коммерсантъ 02:26
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Российская газета 05:31
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Наука

Ускоритель темной материи облегчит ее поиски

Ученые описали способ увеличения энергии частиц темной материи, что должно облегчить их регистрацию в детекторах.
N+1 вчера в 06:57
Происшествия

Скоростной поезд сошел с рельсов во Франции: десятки пострадавших

Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд TGV, следовавший из Страсбурга в Париж.
Новый День 05:17
Армия и оружие

ЛНА стремится сохранить режим прекращения боевых действий в Ливии

iReactor вчера в 18:19
Наука

Перевернутые медузы помогут создать искусственную кожу для человека

N+1 вчера в 07:31
Политика

Лукашенко: Интересы Белоруссии не противоречат интересам Украины

«Коль выпала такая судьба для Белоруссии в этом году возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно», — заявил 5 марта Александр Лукашенко, принимая экс-госсекретаря Совбеза Белоруссии — генсека ОДКБ Станислава Зася.
REGNUM 05:20
Энергетика

Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
RT на русском 03:35
Общество

Систему оплаты отпусков и декретов изменят в России

С 2021 года в России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Lenta.ru вчера в 17:57
Происшествия

В Крыму организатор ячейки «свидетелей Иеговы» получил тюремный срок

Джанкойский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя города Джанкоя за организацию деятельности религиозной организации "свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ), в отношении которой судом принято решение о ликвидации в связи с экстремистской деятельностью.
ТАСС 02:44
Армия и оружие

Пятый за неделю корабль ВМФ России отправился в Сирию

В Сирию отправился пятый за неделю корабль Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные источники.
Lenta.ru 03:58
Происшествия

В Ростове-на-Дону пресекли деятельность террористической ячейки

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ России пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации.
RT на русском 05:56
Авто

АвтоВАЗ начал сборку флагманского Lada Xray Cross

Компания "АвтоВАЗ" сообщила о начале выпуска новой эксклюзивной серии Lada XRay Cross Instinct, которая оснащается информационно-развлекательной системой "Яндекс.Авто".
Новые автомобили 05:49
Политика

Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции

Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
РИА Новости 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное