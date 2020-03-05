Армия и оружие
КоммерсантъМИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США
Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
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МИД РФ: испытание Россией ракет «Циркон» не противоречит международным обязательствам
ТК Звездавчера в 03:37
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Биатлон
Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева, согласно которым донос на российского биатлониста Александра Логинова был написан со слов бывшего главы СБР.
Происшествия
В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки
Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
Авто
Genesis показал новый седан Genesis G80
Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai) показала первые изображения седана Genesis G80 нового поколения.
Политика
Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом
Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Общество
В России подтвердился новый случай заболевания коронавирусом
До нового случая сообщалось о шести заражениях коронавирусом в России.
Политика
Сторчак покинул пост замминистра финансов России
Отмечается, что Сторчак покинул пост «в связи с переходом на другую работу».
Общество
Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию
В случае, если самоизолированный человек чувствует себя хорошо, но хочет получить больничный лист, Собянин попросил не вызывать врача на дом и не посещать поликлинику, а обратиться на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы.
Общество
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Общество
Депутаты отказались закрепить пенсионный возраст в Конституции
Госдума отказалась утвердить поправки, поступившие от представителей КПРФ и партии «Справедливая Россия», предлагавших закрепить в Основном законе страны возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда не менее двух прожиточных минимумов.
Политика
Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Москву, где позже в четверг состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой лидеры попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба, сообщили РИА Новости в посольстве.
Происшествия
В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета
Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В Сингапуре подтвердили коронавирус у пассажира из Турции
Власти Сингапура подтвердили наличие коронавируса у одного из пассажиров рейса TK54 Turkish Airlines, прибывшего 3 марта из Стамбула, проводится проверка тех, кто мог находиться в контакте с ним, говорится в заявлении министерства транспорта Сингапура.
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В число отклоненных попала большая часть поправок от КПРФ и "Справедливой России", в том числе: введение единой концепции государственной информационной политики, разработанной на принципах традиционных ценностей; разрешение России принимать на себя полномочия других государств; разрешение Совету Федерации временно отстранять от должности генпрокурора, если против него возбуждено уголовное дело.
Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Наука
Ускоритель темной материи облегчит ее поиски
Ученые описали способ увеличения энергии частиц темной материи, что должно облегчить их регистрацию в детекторах.
Происшествия
Скоростной поезд сошел с рельсов во Франции: десятки пострадавших
Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд TGV, следовавший из Страсбурга в Париж.
Армия и оружие
ЛНА стремится сохранить режим прекращения боевых действий в Ливии
Политика
Лукашенко: Интересы Белоруссии не противоречат интересам Украины
«Коль выпала такая судьба для Белоруссии в этом году возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно», — заявил 5 марта Александр Лукашенко, принимая экс-госсекретаря Совбеза Белоруссии — генсека ОДКБ Станислава Зася.
Энергетика
Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
Общество
Систему оплаты отпусков и декретов изменят в России
С 2021 года в России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Происшествия
В Крыму организатор ячейки «свидетелей Иеговы» получил тюремный срок
Джанкойский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя города Джанкоя за организацию деятельности религиозной организации "свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ), в отношении которой судом принято решение о ликвидации в связи с экстремистской деятельностью.
Армия и оружие
Пятый за неделю корабль ВМФ России отправился в Сирию
В Сирию отправился пятый за неделю корабль Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные источники.
Происшествия
В Ростове-на-Дону пресекли деятельность террористической ячейки
В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ России пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку флагманского Lada Xray Cross
Компания "АвтоВАЗ" сообщила о начале выпуска новой эксклюзивной серии Lada XRay Cross Instinct, которая оснащается информационно-развлекательной системой "Яндекс.Авто".
Политика
Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции
Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.