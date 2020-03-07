Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Запад не скрывает, что "потенциальным противником" в рамках маневров Defender Europe — 2020 будет Россия, заявили в российском МИД.
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НАТО, проводя военные учения в рамках маневров Defender Europe 2020, собирает у границы России «ударный кулак», заявила
 в субботу, 7 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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