с чего всё началось

Запад не скрывает, что "потенциальным противником" в рамках маневров Defender Europe — 2020 будет Россия, заявили в российском МИД.

Наука Часть ароматов значительно улучшают работу памяти Как сообщает МедиаПоток, методика, которую разработали специалисты из Университета Тель-Авива и их коллеги из Института Вейцмана, позволяет сохранить воспоминания в головном мозге во время сна.

Происшествия У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Музыка Пресняков-старший упрекнул шоу «Голос» в предвзятости По мнению Преснякова, многие зрители абсолютно оправданно высказывают свою критику в отношении шоу "Голос" и дают дельные советы, к которым стоило бы прислушаться.

Общество Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.

Биатлон Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Авто Серийный Ford Bronco новой генерации встал на конвейер Как подчёркивают те, кто смог увидеть ту самую фотографию, «в сери» пошла 5-дверная вариация Bronco, имеющая съёмную крышу и запасное колесо на пятой двери.

Игры Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.

Футбол Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце» Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".

Наука Ученые заявили, что попугаи понимают основы теории вероятностей Ученые подчеркнули, что открытие того, что эти птицы умеют пользоваться азами статистики, особенно интересно в контексте того, что мозг попугаев в процентном отношении намного меньше, чем у человека, и при этом у него другая структура.

Технологии Исследователи обнаружили уязвимость в AMD процессорах В tomshardware.com отмечают, что основная масса публикаций об уязвимостях процессоров посвящена продукции Intel, однако затрудняются ответить, связано ли это с большим вниманием разработчиков AMD к безопасности или же с популярностью Intel.