Армия и оружие
RT на русскомВ МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читать в источнике
Оценить739
с чего всё началось
НАТО, проводя военные учения в рамках маневров Defender Europe 2020, собирает у границы России «ударный кулак», заявила в субботу, 7 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Известия07:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:44, Ашберн
Армия и оружие
Пентагон объявил конкурс на создание боевого вертолета-разведчика
Энергетика
Переговоры о будущем сделки ОПЕК провалились
Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Общество
Правительство предложило ужесточить открытие дел о наркотиках
Правительство предложило законопроект, запрещающий открывать уголовные дела о сбыте наркотиков, если неизвестны данные о виде и массе наркотиков, а также если нет достаточных доказательств передачи веществ другим лицам.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Политика
В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Общество
В России выявили еще четырех зараженных коронавирусом
В России за последние сутки выявлены еще четыре человека, заразившиеся коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Происшествия
В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex сообщила о гибели третьего пациента, пострадавшего в больнице компании от использования бактериально зараженного препарата гепарин натрия, в реанимации остаются 6 человек.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские Ту-142 над Балтикой
Британские военные с близкого расстояния наблюдали за полетом российских противолодочных самолетов Ту-142.
Происшествия
На заводе Мотор Сич обрушилась часть кирпичной конструкции
Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
Здоровье
Минобороны организовало группы вирусологов для борьбы с коронавирусом
Минобороны России организовало группы военных вирусологов и врачей-эпидемиологов для оперативного реагирования на возможные вспышки нового коронавируса в воинских частях.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Экономика
Россиянам рассказали о «надежных убежищах» для денег
Главный стратег инвесткомпании «Атон» Александр Кудрин рассказал о финансовых инструментах, которые могут служить наиболее «надежными убежищами» для денег россиян в условиях распространения коронавируса.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Вашингтоне
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что, предположительно, в столице США выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Эльм завершил карьеру
Бывший полузащитник московского ЦСКА Расмус Эльм объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
Футбол
Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Общество
Олег Тиньков признался, что болен лейкемией
Футбол
Имбула: «За РПЛ не следил. Кроме Рами из „Сочи“ знал Кокорина»
Полузащитник «Сочи» Жанелли Имбула рассказал, что до трансфера в Россию знал нападающего Александра Кокорина.
Футбол
Роналдинью освобожден из-под ареста в Парагвае
Экс-хавбек сборной Бразилии Роналдьнью освобожден из-под ареста в Парагвае, сообщает Globo Esporte.
Происшествия
Конфликт произошел на турнире MMA в Черкесске
Конфликт произошел на турнире смешанных единоборств (ММА) в Черкесске, его удалось быстро разрешить, сообщил РИА Новости представитель МВД по Карачаево-Черкесии.
Политика
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Украинцам надо готовиться к жизни после коллапса, предупредил Романенко.
Игры
Композитор DOOM Eternal собрал хэви-метал хор
Политика
Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400
Футбол
Фанаты «Зенита» раскритиковали руководство клуба после драки в Грозном
Космос
Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.