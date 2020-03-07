Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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НАТО, проводя военные учения в рамках маневров Defender Europe 2020, собирает у границы России «ударный кулак», заявила
 в субботу, 7 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Известия07:13

Подробнее о событии

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

RT на русском13:17

Захарова уличила НАТО в сборе «ударного кулака» у российской границы

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МИД заметил «ударный кулак» НАТО у границ России

РБК08:18

МИД РФ об учениях: НАТО собирает у российской границы ударный кулак

Российская газета07:38

Захарова: Россия учтет учения НАТО Defender Europe 20 в своем военном строительстве

ТАСС07:25

Россия заметила у своих границ «ударный кулак» НАТО

Lenta.ru08:33

В МИД оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

РИА Новости07:10
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Армия и оружие

Пентагон объявил конкурс на создание боевого вертолета-разведчика

Pravda.Ru 05 марта в 00:33
Энергетика

Переговоры о будущем сделки ОПЕК провалились

Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
Lenta.ru вчера в 10:34
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 05 марта в 15:07
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия 05 марта в 12:00
Политика

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
REGNUM 12:20
Общество

Правительство предложило ужесточить открытие дел о наркотиках

Правительство предложило законопроект, запрещающий открывать уголовные дела о сбыте наркотиков, если неизвестны данные о виде и массе наркотиков, а также если нет достаточных доказательств передачи веществ другим лицам.
BFM.ru 12:50
Общество

Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
RT на русском 05 марта в 13:07
Политика

В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Газета.Ru вчера в 07:23
Общество

В России выявили еще четырех зараженных коронавирусом

В России за последние сутки выявлены еще четыре человека, заразившиеся коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Lenta.ru 07:04
Происшествия

В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства

Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex сообщила о гибели третьего пациента, пострадавшего в больнице компании от использования бактериально зараженного препарата гепарин натрия, в реанимации остаются 6 человек.
РИА Новости 15:02
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Петербургский дневник 03:30
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские Ту-142 над Балтикой

Британские военные с близкого расстояния наблюдали за полетом российских противолодочных самолетов Ту-142.
Российская газета 20:28
Происшествия

На заводе Мотор Сич обрушилась часть кирпичной конструкции

Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
РИА Новости 16:54
Здоровье

Минобороны организовало группы вирусологов для борьбы с коронавирусом

Минобороны России организовало группы военных вирусологов и врачей-эпидемиологов для оперативного реагирования на возможные вспышки нового коронавируса в воинских частях.
РБК 05 марта в 16:45
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

РИА Новости 17:24
Экономика

Россиянам рассказали о «надежных убежищах» для денег

Главный стратег инвесткомпании «Атон» Александр Кудрин рассказал о финансовых инструментах, которые могут служить наиболее «надежными убежищами» для денег россиян в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:06
Общество

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Вашингтоне

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что, предположительно, в столице США выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 20:16
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Экс-игрок ЦСКА Эльм завершил карьеру

Бывший полузащитник московского ЦСКА Расмус Эльм объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
Чемпионат 13:05
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Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Спорт-Экспресс 20:00
Общество

Олег Тиньков признался, что болен лейкемией

Paparazzi.ru вчера в 12:22
Футбол

Имбула: «За РПЛ не следил. Кроме Рами из „Сочи“ знал Кокорина»

Полузащитник «Сочи» Жанелли Имбула рассказал, что до трансфера в Россию знал нападающего Александра Кокорина.
Бомбардир.ру 13:59
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Xiaomi выпустит новую версию Mi 10 с огромным экраном

Ferra 08:54
Футбол

Роналдинью освобожден из-под ареста в Парагвае

Экс-хавбек сборной Бразилии Роналдьнью освобожден из-под ареста в Парагвае, сообщает Globo Esporte.
Газета.Ru вчера в 02:05
Происшествия

Конфликт произошел на турнире MMA в Черкесске

Конфликт произошел на турнире смешанных единоборств (ММА) в Черкесске, его удалось быстро разрешить, сообщил РИА Новости представитель МВД по Карачаево-Черкесии.
РИА Новости 13:45
Политика

Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского

Украинцам надо готовиться к жизни после коллапса, предупредил Романенко.
РИА Новости 20:35
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Композитор DOOM Eternal собрал хэви-метал хор

News.ru вчера в 02:23
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Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400

RT на русском вчера в 09:25
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Футбол

Фанаты «Зенита» раскритиковали руководство клуба после драки в Грозном

News.ru вчера в 08:12
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Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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