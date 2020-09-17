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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В МИД оценили возможность открытия Европы для российских туристов

В Министерстве иностранных дел заявили, что обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения с популярными у граждан России европейскими туристическими направлениями преждевременно.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МИД РФ: о точных сроках открытия границ Европы для туристов из России говорить рано

С 27 марта Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. 1 августа Россия возобновила международные авиаперевозки в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 15 августа - в Швейцарию.
ТАССвчера в 15:21
Подробнее о событии
Lenta.ru

МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для россиян

Lenta.ruвчера в 16:57
РЕН ТВ

МИД РФ: О сроках открытия границ Европы для россиян говорить рано

РЕН ТВвчера в 15:30
Комсомольская правда

В МИД РФ: обсуждать конкретные сроки открытия границ Европы для россиян еще рано

Комсомольская правдавчера в 16:11
Аргументы и Факты

МИД счел преждевременными разговоры о сроках открытия Европы для россиян

Аргументы и Фактывчера в 16:06
Коммерсантъ

МИД РФ: о точных сроках открытия Европы для туристов из России говорить рано

Коммерсантъвчера в 15:48
URA.Ru

МИД РФ оценил возможность открытия границ Европы для россиян

URA.Ruвчера в 16:14
ТАСС

МИД РФ: о точных сроках открытия границ Европы для туристов из России говорить рано

ТАССвчера в 15:21

Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского

Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского
РИА Новости03:37
2,2K

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.
Российская газетавчера в 08:49
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
2,8K

У главы Клинского района Подмосковья нашли недвижимость на 100 млн

В нашем распоряжении оказались документы, которые подтверждают, что глава Клинского района Подмосковья и ее супруг бывший прокурор Тульской области владеют заграничной недвижимостью на сумму почти 100 млн рублей.
РЕН ТВ15 сентября в 06:02
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В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
2,8K