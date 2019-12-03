Политика
Вестник КавказаВ МИД опровергли дискуссии о расширении нормандского формата
"Наверное, в Госдепе, как обычно, имели в виду дискуссии в социальных сетях", - цитирует его РИА Новости. Ранее сегодня заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время идут дискуссии о расширении "нормандского формата".
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с чего всё началось
Никакие дискуссии на уровне внешнеполитических служб и спецпредставителей о расширении "нормандского формата" не ведутся. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла.ТАСС12:29
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