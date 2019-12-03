Политика

Вестник КавказаВестник КавказаВ МИД опровергли дискуссии о расширении нормандского формата

"Наверное, в Госдепе, как обычно, имели в виду дискуссии в социальных сетях", - цитирует его РИА Новости. Ранее сегодня заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время идут дискуссии о расширении "нормандского формата".
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В МИД РФ сообщили, что никакие дискуссии о расширении «нормандского формата» не ведутся

Никакие дискуссии на уровне внешнеполитических служб и спецпредставителей о расширении "нормандского формата" не ведутся. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла.
ТАСС12:29

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В МИД заявили об отсутствии дискуссий о расширении «нормандского формата»

РБК14:14

В МИД РФ отрицают дискуссии о расширении «нормандского формата»

Коммерсантъ13:53

В МИД РФ сообщили, что никакие дискуссии о расширении «нормандского формата» не ведутся

ТАСС12:29

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РИА Новости14:41

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