Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ МИД опровергли заявления о причастности РФ к росту радиации в Европе

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг утверждения о том, что испытания в РФ перспективных вооружений могли стать причиной повышения радиационного фона над Северной Европой, передает РИА Новости. По словам Рябкова, эти утверждения безосновательны.
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с чего всё началось

В МИД ответили на обвинения в повышении уровня радиации в Северной Европе

В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение.
РИА Новости05:17

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МИД РФ назвал вбросом публикации о повышении радиации в Европе из-за испытаний оружия

Коммерсантъ05:42

Россия считает, что США пытаются «посеять неуверенность среди европейцев»

Вести.Ru06:21

МИД назвал вбросами сообщения о повышении радиации из-за испытания оружия

РБК06:09

В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе

RT на русском06:04

МИД назвал вбросом информацию о том, что повышение радиации в странах Европы вызвано испытанием новейшего оружия в РФ

Эхо Москвы12:10

В МИД ответили на обвинения в повышении уровня радиации в Северной Европе

РИА Новости05:17

Россия ответила на обвинения в повышении радиации в Европе

Lenta.ru05:15
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Политика

Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции

Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.
Вести.Ru 11:05
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Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Известия вчера в 20:58
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Транспорт

«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

BFM.ru 11:06
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Общество

В Югре продлён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Ханты-Мансийск, 4 июля 2020, 19:04 — REGNUM Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим повышенной готовности продлён в регионе до 12 июля включительно.
REGNUM 12:04
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Футбол

«Локомотив» и «Сочи» объявили составы на матч чемпионата России

Московский "Локомотив" и "Сочи" определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:28
Политика

МИД отверг обвинения США в несоблюдении договора о ядерных испытаниях

Москва отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, Вашингтон, отказываясь ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ставит его на грань развала, заявили в МИД РФ.
РИА Новости 11:37
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Автоспорт

Россиянин Шварцман стал третьим в первой гонке сезона «Формулы-2»

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.
News.ru 12:26
Экономика

Аналитиков Sohu восхитила стратегия России по покупке облигаций США

Москва вновь закупила облигации госдолга США, причину перемены стратегии объяснили аналитики китайского издания Sohu.
iReactor 11:27
Происшествия

На задержанных в Пскове пикетчиков составили протоколы

Коммерсантъ 10:46
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Политика

В Госдуме предложили присвоить Путину титул «Владимир-объединитель»

Фёдоров считает, что Путину титул нужно присвоить «обязательно, но только после того, как он закончит реформу по восстановлению отечества, его свободы и независимости».
ИА Красная Весна 10:18
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Футбол

«Арсенал» победил «Динамо» в матче чемпионата России

РИА Новости 11:40
Политика

Сенатор объяснил право России предъявлять требования Украине

Россия является единственным государством на планете, имеющим историческое право выдвигать требования к Киеву, считает сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
News.ru 11:44
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
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Экономика

Росстат оценил рост пенсий в России в мае

Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:53
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Армия и оружие

Самолеты ВВС Великобритании отказались от перехвата российских Ту-142

Газета.Ru 09:17
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
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Политика

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
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Шоу-бизнес

Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы

3 июля Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы. Телеведущая рассказала, как прошла их с супругом годовщина.
ВладТайм 03:28
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Политика

Двоюродный племянник Путина возглавит партию «Народ против коррупции»

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, который является двоюродным племянником президента России возглавит партию «Народ против коррупции».
АН Между строк 10:25
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
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Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Компания United Launch Alliance сообщила в твиттере, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180.
РИА Новости 10:45
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
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Здоровье

Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
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Политика

Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации

Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45
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Технологии

В ремейке первой Mafia будет новый саундтрек

Композитором выступит автор музыки для Mafia 3 Джесси Харлин — именно он будет работать над ремейком первой Mafia.
CyberSport.ru 11:55
Здоровье

268 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

За минувшие сутки в Свердловской области ещё 268 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 03:33
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Политика

В немецком Бундесвере могут вернуть всеобщую воинскую обязанность

По словам Хегль, отмена всеобщей воинской обязанности является "огромной ошибкой", которая привела к новым случаям правого экстремизма в немецкой армии.
Военное обозрение 07:52
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Экономика

В чем коронавирус помогает США: мнение академика Глазьева

По словам Глазьева, буквально за месяц рынки США рухнули, но перед этим была «лихорадочная скупка золота».
LentaChel.ru 02 июля в 23:55
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Общество

Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17

Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 10:49
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