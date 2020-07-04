Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.
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с чего всё началось

В МИД ответили на обвинения в повышении уровня радиации в Северной Европе

В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение.
РИА Новости05:17

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В МИДе опровергли информацию о связи повышения радиационного фона в Северной Европе с испытаниями российского оружия

Эхо Москвы09:07

В МИД ответили на обвинения в повышении уровня радиации в Северной Европе

РИА Новости05:17

МИД назвал вбросами сообщения о повышении радиации из-за испытания оружия

РБК06:09

В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе

RT на русском06:04

Россия считает, что США пытаются «посеять неуверенность среди европейцев»

Вести.Ru06:21

Россия ответила на обвинения в повышении радиации в Европе

Lenta.ru05:15

МИД РФ назвал вбросом публикации о повышении радиации в Европе из-за испытаний оружия

Коммерсантъ05:42
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В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

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РБК 10:31
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«Спартак» и «Тамбов» объявили составы на матч чемпионата России

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Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
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Авто

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США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

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Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети

Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
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Газета.Ru 09:17
Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
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Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
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Общество

ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
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Политика

Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации

Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45
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Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Общество

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Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии

Финский пилот "Мерседеса" Валлтери Боттас стал победителем квалификации стартового этапа "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Газета.Ru 10:11
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Ученые рассказали о том, что будет с Землей, если человечество вымрет

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Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе

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СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
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Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой.
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