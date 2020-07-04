Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.

В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе

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