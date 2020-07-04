Политика
RT на русскомВ МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.
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МИД РФ прокомментировал сообщение о повышенной радиации над Северной Европой
Комсомольская правда05:32
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Общество
Губернатор Оренбургской области продлил «масочный режим» до 20 июля
Сегодня опубликована очередная версия указа губернатора о мерах по противодействию распространения коронавируса.
Эхо Москвы в Оренбурге 05:37
Происшествия
Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
Здоровье
Переболевшим COVID-19 предрекли долгосрочные проблемы со здоровьем
Часть переболевших коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) испытывают проблемы со здоровьем даже спустя несколько месяцев после исцеления, заявил немецкий профессор Гарвардского университета (США) Тобиас Курт.
News.ru 06:44
Политика
В МИД РФ ответили на критику США о голосовании по поправкам
Заявления Вашингтона о попытках российских властей манипулировать результатами голосования по поправками в Конституцию осложняют нормализацию отношений между РФ и США.
News.ru 06:11
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о вступлении в силу поправок в Конституции нашей страны.
CT news вчера в 15:29
Футбол
Антон Миранчук объяснил, почему игроки «Локомотива» не отстояли Семина
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук объяснил, почему не стал отстаивать экс-наставника клуба Юрия Сёмина.
Metaratings 05:39
Общество
Жителей Москвы и области предупредили о грозе с крупным градом
Вести.Ru вчера в 10:41
Происшествия
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Путешествия
Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму
Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru 05:33
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Авто
Chevrolet Niva получил новую приборную панель
В салоне рестайлингового внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит название на LADA Niva, появится новая панель приборов.
Тарантас Ньюс 03:48
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:20
Транспорт
В Воронежской области открыто движение по новой автодороге
Запущено движение по новой автодороге в обход села Лосево и города Павловска в Воронежской области.
ТАСС 03:26
Происшествия
У берегов Австралии мужчина погиб при нападении акулы
Мужчина погиб при нападении акулы у побережья Австралии в районе острова Фрейзер, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление полиции штата Квинсленд.
Газета.Ru 06:43
Общество
Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа
В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Ведомости 05:09
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Известия вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Ургант впервые высказался о бойфренде дочери
Девушку критикуют за роман с афроамериканцем Звезда Первого канала Иван Ургант впервые прокомментировал личную жизнь своей наследницы Эрики Куталии.
WomanHit.ru вчера в 05:43
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
Сторона обвинения просит назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима журналистке из Пскова Светлане Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.
RT на русском вчера в 06:33
Политика
Рябков назвал ущербной идею проведения расширенного саммита G7
Повестка дня саммита "пятерки" СБ ООН Москва продолжает прилагать дипломатические усилия для разработки повестки дня саммита "пятерки" СБ ООН, заявил Сергей Рябков.
ТАСС 04:55
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
Общество
В ПФР заявили о невозможности вернуть деньги, выплаченные не тому родителю
Москва, 4 июля 2020, 07:09 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) после выплаты пособия на ребёнка одному из родителей не сможет отозвать платёж и вернуть деньги другому родителю, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства.
REGNUM 00:09
Армия и оружие
WSJ сообщила об увеличении числа российских подлодок в Атлантике
Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику.
Военное дело 02 июля в 10:35
Политика
Глава НАО отказался от планов по объединению с Архангельской областью
Временно исполняющий обязанности главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил, что регион не будет объединяться с Архангельской областью.
Эксперт Северо-Запад вчера в 04:05
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости вчера в 09:40
Общество
Более 6600 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За сутки в России выявлено 6632 случая заражения коронавирусом в 84 регионах.
Телеканал 360° 03:56
Религия
В РПЦ дали характеристику лишенному сана опальному священнику
Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) дал характеристику опальному схиигумену Сергию (Николаю Романову), ранее лишенному сана.
Lenta.ru вчера в 16:36
Кино
В Сети появился сериал по мотивам фильма «Текст»
RuNews24.ru 01:36