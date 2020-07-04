Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ МИД опровергли заявления о причастности РФ к росту радиации в Европе

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг утверждения о том, что испытания в РФ перспективных вооружений могли стать причиной повышения радиационного фона над Северной Европой, передает РИА Новости. По словам Рябкова, эти утверждения безосновательны.
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с чего всё началось

В МИД ответили на обвинения в повышении уровня радиации в Северной Европе

В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение.
РИА Новости05:17

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МИД назвал вбросом информацию о том, что повышение радиации в странах Европы вызвано испытанием новейшего оружия в РФ

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РИА Новости05:17

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