Политика
Аргументы и ФактыВ МИД опровергли заявления о причастности РФ к росту радиации в Европе
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг утверждения о том, что испытания в РФ перспективных вооружений могли стать причиной повышения радиационного фона над Северной Европой, передает РИА Новости. По словам Рябкова, эти утверждения безосновательны.
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с чего всё началось
В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение.РИА Новости05:17
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