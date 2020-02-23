Механизмы «деконфликтинга» между Россией и Соединённым Штатами в Сирии работают эффективно, у сторон присутствует понимание по координации действий, заявил в эфире Первого канала замглавы российского МИД Александр Грушко.

В МИД отметили эффективность механизмов «деконфликтинга» с США в Сирии

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