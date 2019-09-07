Политика
RT на русскомВ МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам
«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:37, Вашингтон
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
В Глазго стартовал матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии.
Нева Спорт вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии
Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.
News.ru 07:46
Автоспорт
Хюлкенберг: Все хотели воспользоваться слипстримом
F1news.ru 11:06
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Политика
Путин – Додону: мы редко встречаемся, но всегда с пользой
Додон, со своей стороны, поблагодарил российского президента за поддержку и отметил, что то, что произошло в Молдавии в начале июня, стало новым шансом для развития страны.
Вести.Ru 10:54
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Как сообщили СМИ, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в субботу, 7 сентября, он поговорил по телефону с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Наша версия 08:33
Футбол
РПЛ опубликовала расписание 9-го тура чемпионата России по футболу
Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание девятого тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 09:55
Происшествия
Основателя компании «Рольф» Петрова объявили в международный розыск
Сергея Петрова, который является основателем компании «Рольф», объявили в международный розыск.
ФАН вчера в 05:44
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет, что женился на «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной, сообщают "Известия".
Sputnik Кыргызстан 08:46
Политика
Евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции
"Первым шагом в улучшении отношений с Россией должна стать отмена санкций", - заявил Мариани в эфире местной радиостанции.
Газета.Ru 05:13
Происшествия
При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России
Одной из погибших при пожаре на борту прогулочного судна для дайверов Conception в Калифорнии в США могла быть уроженка России Юлия Крашенная.
Известия вчера в 17:25
Политика
Вместе с освобожденными из России в Киев прилетела кошка
В киевский аэропорт «Борисполь», вместе с отпущенными в России по договорённости с Украиной удерживаемыми лицами, прилетела кошка Маша.
Московский Комсомолец 08:12
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед титульным поединком Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Дастина Порье, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Шоу-бизнес
Ирина Шейк, сестры Хилтон, Эшли Грэм и другие знаменитости на вечеринке Harper’s Bazaar Icons
Повеселиться пришли беременная Эшли Грэм, Хйди Клум и Том Каулитц, Никки и Пэрис Хилтон, Ирина Шейк, Адриана Лима, Алессандра Амбросио и многие другие знаменитости.
Woman.ru 07:05
Политика
Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец 09:59
Финансы
Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Здоровье
Названы симптомы рака головы и шеи
Специалисты описали тревожные симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний головы и шеи.
Российская газета 04:46
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Финансы
Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ
Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34
Культура
В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому
Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.
АБН вчера в 13:35
Политика
Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.
Известия 06:38
Общество
Медведев поздравил москвичей с Днем города
РИА Новости 08:27