Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам

«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
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В МИД отметили готовность Киева к компромиссам

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