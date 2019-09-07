«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.

В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам

Баскетбол Сборная Франции обыграла Литву и повторила рекорд чемпионатов мира Попутно сборная Франции повторила рекорд сборных США (1950 — 1974) и Сербии/Югославии (1986 — 2014) на чемпионатах мира — команда не пропускает 100 и более очков на мировых первенствах в 59 матчах подряд.

Футбол Сборная Косово обыграла Чехию в матче отборочного турнира Евро-2020 В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Косово принимала сборную Чехии.

Авто Volvo запатентовала проекционный дисплей на крыше автомобиля Только изображение будет проецироваться не на лобовое стекло, как обычно, а на оптически пропускающую поверхность, вероятно, на люк в крыше, который будет соответствующим образом модифицирован.

Наука Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.

Политика Американский политолог заявил, что США утрачивают статус сверхдержавы Профессор Азим Ибрагим выразил мнение, что после прихода к власти Дональда Трампа страна начали активно терять свои имперские амбиции.

Происшествия МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика В бундестаге назвали неразумным саботирование «Северного потока — 2» Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков «Северного потока — 2», отметив, что они могут навредить Европе.

Политика Зеленский заявил о риске срыва переговоров по обмену из-за Цемаха Переговоры с Россией по обмену удерживаемыми лицами могли сорваться из-за бывшего командира бригады противовоздушной обороны (ПВО) в самопровозглашенной Донецкой народной республике Владимира Цемаха.

Армия и оружие Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Происшествия Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.

Единоборства Хабиб набрал 8 кг после взвешивания перед боем с Порье Абдулманап Нурмагомедов отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова рассказал о том, сколько килограмм набрал его сын после взвешивания.

Политика Депутат Европарламента призвал Францию отменить санкции против России Отмена антироссийских санкций станет первым шагом на пути нормализации двусторонних отношений между Россией и Францией.

Политика Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна» Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.

Авто Названы новинки автосалона во Франкфурте В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.

Кино Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7» Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.

Фигурное катание Медведева упала с каскада в короткой программе на контрольных прокатах Российская фигуристка Евгения Медведева с ошибками исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.

Общество Познер назвал главную проблему России Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода.

Политика Макрон назвал решающим шагом обмен между РФ и Украиной Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обмен заключёнными между Россией и Украиной решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога.

Политика Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.

Футбол Сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч с Казахстаном Сегодня сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч отборочного турнира Евро 2020.