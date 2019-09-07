Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам

«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
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В МИД отметили готовность Киева к компромиссам

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В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам

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Зеленский заявил о риске срыва переговоров по обмену из-за Цемаха

Переговоры с Россией по обмену удерживаемыми лицами могли сорваться из-за бывшего командира бригады противовоздушной обороны (ПВО) в самопровозглашенной Донецкой народной республике Владимира Цемаха.
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Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО

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РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура

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Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
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