Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМИД РФ прокомментировал освобождение задержанных Россией и Украиной

Отмечается, что данный шаг может послужить позитивным фоном для работы в рамках «нормандского формата» и минской группы. Задержанные граждане вернулись в РФ и на Украину в субботу, 7 сентября. Это произошло в результате работы по данному вопросу, начатой двумя странами в конце лета.
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел (МИД) России заявило
, что новые власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским продемонстрировали здравый подход при обмене заключенными.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
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Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд

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Политика

Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом

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RT на русском 09:58
Футбол

ФИФА оценила сейвы защитника «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на сейвы защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
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Актриса Климова попала в больницу после родов

Актриса Лиза Климова попала в больницу через некоторое время после рождения ребенка.
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Происшествия

После свадебной гулянки омичу воткнули отвертку в бок

Om1.ru 05:21
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Корабль зашел в порт, который считается основной базой Черноморского флота Новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов" зашел в порт Севастополя, пишет ТАСС.
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Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
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Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между РФ и Украиной

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Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
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Россияне смогут уйти на пенсию в 55 лет

Если закон примут, то инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР, смогут получить пенсии еще раньше.
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Обнародован полный список граждан, которых Украина везет на обмен

«Комсомольская правда» опубликовала полный список граждан, которые Украина планирует отдать на обмен.
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Тюнеры представили 450-сильный Volkswagen Golf GTI TCR

Благодаря усилиям инженеров тюнинг-ателье B&B Automobile Technik немецкий хэтчбек Volkswagen Golf GTI TCR может побороться за первое место с рядом спортивных машин.
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Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.
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В Донбассе задержаны четыре украинских боевика-наркомана

Напомним, в Донбассе боевики 46-й бригады ВСУ доставляли наркотики с помощью беспилотников.
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Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
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В Новой Москве горит мусорный полигон

В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
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В России увеличили до миллиона рублей премии для молодых ученых

Правительство РФ увеличило размер премий для молодых ученых в области науки и техники с 500 тысяч до одного миллиона, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
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