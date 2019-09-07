с чего всё началось

Отмечается, что данный шаг может послужить позитивным фоном для работы в рамках «нормандского формата» и минской группы. Задержанные граждане вернулись в РФ и на Украину в субботу, 7 сентября. Это произошло в результате работы по данному вопросу, начатой двумя странами в конце лета.

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