К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, администрации города Орландо. Тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира.

МИД России прокомментировал проблемы с выдачей американских виз футболистам московского "Спартака". Столичный клуб должен был принять участие на турнире Florida Cup в американском Орландо, однако из-за невыдачи виз клуб собирается отказаться от выступления в соревнованиях.

В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»

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