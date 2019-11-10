Спорт

Газета.RuГазета.RuВ МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»

МИД России прокомментировал проблемы с выдачей американских виз футболистам московского "Спартака". Столичный клуб должен был принять участие на турнире Florida Cup в американском Орландо, однако из-за невыдачи виз клуб собирается отказаться от выступления в соревнованиях.
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Леонид Федун
К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, администрации города Орландо. Тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира.
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