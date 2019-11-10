К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, администрации города Орландо. Тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира.

МИД России прокомментировал проблемы с выдачей американских виз футболистам московского "Спартака". Столичный клуб должен был принять участие на турнире Florida Cup в американском Орландо, однако из-за невыдачи виз клуб собирается отказаться от выступления в соревнованиях.

В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»

Политика В партии Зеленского сменился глава Во главе партии президента Украины Владимира Зеленского встал Александр Корниенко.

Гаджеты Свежие подробности о Samsung Galaxy S11 Ранее разработчики XDA нашли упоминание того, что в следующем смартфоне Samsung будет использоваться камера разрешением 108 Мп, как и Xiaomi Mi Note 10.

Общество Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.

Общество Иран и РФ начали строительство второго энергоблока АЭС «Бушер» В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер».

Политика Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Политика Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.

Общество Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Культура Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.

Технологии Разработана технология получения водки из воды и воздуха Заявление про получение водки из воздуха и воды может показаться шуткой, однако специалисты из Air Co занимаются именно этим.

Шоу-бизнес Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.

Общество Писатели и журналисты выступили в защиту профессора ВШЭ Гусейнова Члены ассоциации "Свободное слово", среди которых писатели, переводчики, поэты и журналисты, выступили с открытым письмом в поддержку профессора факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который высказал негативные оценки в адрес россиян и русского языка.

Происшествия Турист погиб при сходе лавины в Хакасии В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.

Общество Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Шоу-бизнес Суд не расторг брак Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова Сегодняшнее заседание суда могло поставить точку в громком разводе известной певицы Лолиты и ее пятого мужа спортсмена Дмитрия Иванова.

Политика МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.

Политика Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.