Высокопоставленный источник в МИД России прокомментировал информацию CNN о том, что США вывезли из России ценного информатора в 2017 году, пишет "Коммерсантъ". Ранее сообщалось, что США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве.

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

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