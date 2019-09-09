Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Высокопоставленный источник в МИД России прокомментировал информацию CNN о том, что США вывезли из России ценного информатора в 2017 году, пишет "Коммерсантъ". Ранее сообщалось, что США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве.
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CNN: США в 2017 году вывезли из России своего ценного агента

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