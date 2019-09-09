Политика
Газета.RuВ МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Высокопоставленный источник в МИД России прокомментировал информацию CNN о том, что США вывезли из России ценного информатора в 2017 году, пишет "Коммерсантъ". Ранее сообщалось, что США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве.
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Политика
В Совете Федерации назвали фейком историю CNN с «российским шпионом»
Ранее CNN сообщил, что США забрали своего информатора из России, который был источником в российском правительстве.
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The GEEK 11:35
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Политика
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Российская газета 06:23
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана
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Общество
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Ведомости 10:34
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7Дней.ру 09:30
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Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета 09:18
Авто
Lada Vesta Cross заметили в новом голубом цвете
На дорогах России замечен седан LADA Vesta Cross в голубом цвете кузова, фото которого выложили в Сети.
Picsnews.net 08:00
Гаджеты
Nintendo запатентовала сгибающиеся контроллеры Joy-Con
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Игромания.ру 11:40
Происшествия
В центре Афин обстреляли туристический автобус
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Телеведущая, политик, светская львица и звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак объяснила слухи о своей второй беременности, назвав сведения слухами и дешевым пиаром.
Дни24 00:58
Армия и оружие
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Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
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В Улан-Удэ проходит стихийный митинг
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Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
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Политика
Названа цена отмены визита Трампа в Данию
Полиция Дании потратила около 4 млн крон (примерно 600 тыс. долларов) на подготовку к визиту Дональда Трампа, который был запланирован на 2-3 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
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Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
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В Японии 930 тысяч жилищ остались без света из-за тайфуна
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Экономика
Россия увеличила выпуск золота в I полугодии
Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.
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