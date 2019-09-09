Политика
Газета.RuВ МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Высокопоставленный источник в МИД России прокомментировал информацию CNN о том, что США вывезли из России ценного информатора в 2017 году, пишет "Коммерсантъ". Ранее сообщалось, что США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве.
Читать в источнике
Оценить200
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп прокомментировал информацию CNN об эвакуации ценного агента США из России
Коммерсантъвчера в 17:54
CNN: США в 2017 году секретно вывезли из РФ своего шпиона в российском правительстве
Daily Stormвчера в 12:40
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:50, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге загорелось 4-этажное здание
Газета.Ru вчера в 18:34
Политика
СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России
СМИ стали проявлять к нему интерес и ЦРУ предприняло попытку вывезти шпиона.
Известия вчера в 23:11
Происшествия
В детском саду в Чите упал потолок
ТАСС вчера в 20:55
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Политика
Болтон прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Киевом
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен заключенными между Россией и Украиной «важным событием» и выразил надежду, что «еще больше украинских заключенных вернутся к своим семьям».
Росбалт 08 сентября в 23:59
Происшествия
Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество
Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»
Рэпер Тимати заявил, что удалит вызвавший возмущение общественности клип на песню "Москва". Об этом он сообщил в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 20:48
Политика
В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже
Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Политика
США вернули Украине похищенную нацистами картину
Посольство Украины в США завершило процедуру возвращения картины художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», сообщило посольство Украины 9 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 00:37
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова
Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.
Дни24 вчера в 11:00
Наука
Время жизни изолированной человеческой печени продлили до 40 часов
Ученые из Нидерландов и США нашли способ продлить время хранения охлажденной печени человека в несколько раз — до 40 часов.
N+1 вчера в 11:00
Общество
Мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой ввести запрет на курение на открытом воздухе.
Российская газета вчера в 21:27
Космос
Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю
OAnews вчера в 05:16
Гаджеты
Умный телевизор Redmi TV поступает в продажу
Сегодня в Китае состоится первая распродажа умного телевизора Redmi TV, который был представлен в конце августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
iXBT.com вчера в 17:01
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru вчера в 02:14
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Политика
США могут ввести санкции против Турции за покупку С-400
Выступая перед журналистами в Белом доме, американский министр заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении Турции за покупку российских С-400.
iReactor вчера в 14:09
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Авто
Презентована Audi A7 Sportback с гибридной установкой
Концепция привода A7 Sportback 55 TFSI e quattro разработана таким образом, что клиенты могут использовать в большей мере экологически чистую силовую установку.
SpeedMe вчера в 09:05
Музыка
Православный активист вызвал Сергея Шнурова на серьёзный разговор
Online47.ru вчера в 21:01
Финансы
Займи с собой: реструктуризация для закредитованных станет проще
Банкам разрешили не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается.
Известия вчера в 17:01
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru вчера в 03:50
Происшествия
Упавшее дерево убило девочку в детском саду Краснодара
Во время прогулки на воспитателя и двух детей ясельной группы упало дерево.
Свободная Пресса вчера в 06:32
Общество
В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер
В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском вчера в 03:14
Политика
В США начали расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в Конгрессе США инициировали расследование сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины, чтобы оно помогло ему в президентской кампании в 2020 году.
Реальное время вчера в 14:28
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31