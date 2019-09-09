Высокопоставленный источник в МИД России прокомментировал информацию CNN о том, что США вывезли из России ценного информатора в 2017 году, пишет "Коммерсантъ". Ранее сообщалось, что США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве.

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Общество В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.

Политика Болтон прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Киевом Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен заключенными между Россией и Украиной «важным событием» и выразил надежду, что «еще больше украинских заключенных вернутся к своим семьям».

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Общество Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва» Рэпер Тимати заявил, что удалит вызвавший возмущение общественности клип на песню "Москва". Об этом он сообщил в своем Instagram.

Политика В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.

Политика США вернули Украине похищенную нацистами картину Посольство Украины в США завершило процедуру возвращения картины художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», сообщило посольство Украины 9 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Шоу-бизнес Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.

Наука Время жизни изолированной человеческой печени продлили до 40 часов Ученые из Нидерландов и США нашли способ продлить время хранения охлажденной печени человека в несколько раз — до 40 часов.

Общество Мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе Мэр Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой ввести запрет на курение на открытом воздухе.

Гаджеты Умный телевизор Redmi TV поступает в продажу Сегодня в Китае состоится первая распродажа умного телевизора Redmi TV, который был представлен в конце августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

Политика Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.

Экономика В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Политика США могут ввести санкции против Турции за покупку С-400 Выступая перед журналистами в Белом доме, американский министр заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении Турции за покупку российских С-400.

Авто Презентована Audi A7 Sportback с гибридной установкой Концепция привода A7 Sportback 55 TFSI e quattro разработана таким образом, что клиенты могут использовать в большей мере экологически чистую силовую установку.

Финансы Займи с собой: реструктуризация для закредитованных станет проще Банкам разрешили не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается.

Происшествия Упавшее дерево убило девочку в детском саду Краснодара Во время прогулки на воспитателя и двух детей ясельной группы упало дерево.

Общество В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.

Политика В США начали расследование связей Трампа с Украиной Демократы в Конгрессе США инициировали расследование сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины, чтобы оно помогло ему в президентской кампании в 2020 году.