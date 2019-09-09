Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Высокопоставленный источник в МИД России прокомментировал информацию CNN о том, что США вывезли из России ценного информатора в 2017 году, пишет "Коммерсантъ". Ранее сообщалось, что США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве.
Читать в источнике
Комментировать266

Подробнее о событии

Трамп заявил, что не знает об истории с предполагаемым вывозом разведкой США агента из РФ

ТАССвчера в 16:38

Трамп прокомментировал информацию CNN об эвакуации ценного агента США из России

Коммерсантъвчера в 17:54

Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США

Lenta.ruвчера в 23:37

Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России

РИА Новостивчера в 16:25

CNN: США в 2017 году секретно вывезли из РФ своего шпиона в российском правительстве

Daily Stormвчера в 12:40

Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона

Газета.Ruвчера в 16:21

Трамп отреагировал на сообщения о вывозе из России американского шпиона

REGNUM00:35
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:50, Вашингтон
Происшествия

В Петербурге загорелось 4-этажное здание

Газета.Ru вчера в 18:34
Политика

СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России

СМИ стали проявлять к нему интерес и ЦРУ предприняло попытку вывезти шпиона.
Известия вчера в 23:11
Происшествия

В детском саду в Чите упал потолок

ТАСС вчера в 20:55
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Общество

В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек

Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Политика

Болтон прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Киевом

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен заключенными между Россией и Украиной «важным событием» и выразил надежду, что «еще больше украинских заключенных вернутся к своим семьям».
Росбалт 08 сентября в 23:59
Происшествия

Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru вчера в 15:50
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество

Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»

Рэпер Тимати заявил, что удалит вызвавший возмущение общественности клип на песню "Москва". Об этом он сообщил в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 20:48
Политика

В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже

Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Политика

США вернули Украине похищенную нацистами картину

Посольство Украины в США завершило процедуру возвращения картины художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», сообщило посольство Украины 9 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 00:37
Финансы

Чистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова

Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.
Дни24 вчера в 11:00
Наука

Время жизни изолированной человеческой печени продлили до 40 часов

Ученые из Нидерландов и США нашли способ продлить время хранения охлажденной печени человека в несколько раз — до 40 часов.
N+1 вчера в 11:00
Общество

Мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой ввести запрет на курение на открытом воздухе.
Российская газета вчера в 21:27
Космос

Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю

OAnews вчера в 05:16
Гаджеты

Умный телевизор Redmi TV поступает в продажу

Сегодня в Китае состоится первая распродажа умного телевизора Redmi TV, который был представлен в конце августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
iXBT.com вчера в 17:01
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru вчера в 02:14
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Политика

США могут ввести санкции против Турции за покупку С-400

Выступая перед журналистами в Белом доме, американский министр заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении Турции за покупку российских С-400.
iReactor вчера в 14:09
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Авто

Презентована Audi A7 Sportback с гибридной установкой

Концепция привода A7 Sportback 55 TFSI e quattro разработана таким образом, что клиенты могут использовать в большей мере экологически чистую силовую установку.
SpeedMe вчера в 09:05
Музыка

Православный активист вызвал Сергея Шнурова на серьёзный разговор

Online47.ru вчера в 21:01
Финансы

Займи с собой: реструктуризация для закредитованных станет проще

Банкам разрешили не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается.
Известия вчера в 17:01
Политика

Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму

Lenta.ru вчера в 03:50
Происшествия

Упавшее дерево убило девочку в детском саду Краснодара

Во время прогулки на воспитателя и двух детей ясельной группы упало дерево.
Свободная Пресса вчера в 06:32
Общество

В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер

В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском вчера в 03:14
Политика

В США начали расследование связей Трампа с Украиной

Демократы в Конгрессе США инициировали расследование сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины, чтобы оно помогло ему в президентской кампании в 2020 году.
Реальное время вчера в 14:28
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное