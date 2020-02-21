с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Политика NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

Экономика Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.

Общество «Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты Александр Толпаров — заместитель директора ныне упраздненного департамента международного сотрудничества Минпромторга за 2018 год девять раз летал бизнес-классом на общую сумму 1,4 млн рублей.

Происшествия Принудительно помещенную в карантин петербурженку выпишут из больницы Принудительно помещенная в инфекционную клинику имени Боткина жительница Петербурга Алла Ильина здорова и сегодня будет выписана из больницы.

Общество В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».

Армия и оружие Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.

Общество В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Футбол Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок Хавбек казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу и выбыл из строя на длительный период, об этом рапортует издание Sport24.

Биатлон Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала слова шведа Себастьяна Самуэльссона о её виновности в нарушении антидопинговых правил.

Шоу-бизнес Саша Зверева вышла замуж за американца Знаменитая в девяностых годах певица Саша Зверева оформила свой брак со своим возлюбленным, американцем Даниэлем.

Кино Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4» В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.