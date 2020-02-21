Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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с чего всё началось
Захарова с негодованием отметила в Facebook
, что самолёт с 48 украинцами и 27 иностранцами не смог сесть в трёх регионах страны из-за протестов местных жителей.
Царьградвчера в 21:18

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Захарова сравнила Украину со Средневековьем после протестов из-за вируса

РБКвчера в 19:47

Захарова назвала Средневековьем ситуацию на Украине с эвакуированными из Китая

ТАССвчера в 19:13

Дезорганизация управления: Захарова о протестах на Украине из-за эвакуации из КНР

Московский Комсомолецвчера в 17:35

Захарова сравнила Украину со средневековой Европой

Взгляд.рувчера в 18:23

Захарова прокомментировала протесты из-за эвакуации украинцев из Китая

РИА Новостивчера в 18:08

Захарова назвала дикостью протесты в Полтаве из-за эвакуации украинцев

Российская газетавчера в 18:42

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

RT на русскомвчера в 16:50
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Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Общество

«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты

Александр Толпаров — заместитель директора ныне упраздненного департамента международного сотрудничества Минпромторга за 2018 год девять раз летал бизнес-классом на общую сумму 1,4 млн рублей.
Коммерсантъ 05:14
Происшествия

Принудительно помещенную в карантин петербурженку выпишут из больницы

Принудительно помещенная в инфекционную клинику имени Боткина жительница Петербурга Алла Ильина здорова и сегодня будет выписана из больницы.
REGNUM 00:20
Политика

«Квартал 95» разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана

РИА Новости 04:32
Общество

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости 19 февраля в 11:11
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

РИА Новости вчера в 19:20
Армия и оружие

Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.
РИА Новости 05:19
Общество

В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине

Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 00:49
Футбол

Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок

Хавбек казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу и выбыл из строя на длительный период, об этом рапортует издание Sport24.
Евро-футбол.ру 05:29
Спорт

Брянец Александр Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

В масс-старте свободным стилем на 34 километра победил брянский лыжник Александр Большунов.
БрянскToday вчера в 11:33
Биатлон

Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала слова шведа Себастьяна Самуэльссона о её виновности в нарушении антидопинговых правил.
RT на русском вчера в 10:13
Кино

На съёмках второго сезона «Ведьмака» замечена армия эльфов

Во втором сезоне сериала "Ведьмак" от Netflix могут быть отряды эльфов Скоя'таэли.
Discover24 02:33
Шоу-бизнес

Саша Зверева вышла замуж за американца

Знаменитая в девяностых годах певица Саша Зверева оформила свой брак со своим возлюбленным, американцем Даниэлем.
Татарстан Сегодня 03:41
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию и Украину "растаскивают" с целью устранения сильного конкурента.
Газета.Ru 05:03
Кино

Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»

В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Культуромания 19 февраля в 13:26
Общество

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Что происходит вчера в 02:39
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Политика

Погребинский: Украину поразила эпидемия массового позора

Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.
Взгляд.ру 03:20
Кино

Появились первые фото и видео со съемок «Венома 2»

Появились первые материалы с начавшихся в ноябре съёмок фильма "Веном 2". Фото с площадки выложил Том Харди, играющий протагониста.
Российская газета 19 февраля в 02:43
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как пытается угнаться за сыном на горных лыжах

Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 04:40
Шоу-бизнес

Юрий Антонов высказался о творчестве Светланы Лободы и Ольги Бузовой

Музыкант и композитор Юрий Антонов не сомневается, что песни и клипы Лободы и Бузовой негативно бы воспринялись в Советском Союзе.
Территория новостей вчера в 03:50
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 19 февраля в 11:52
Футбол

В РПЛ закрывается трансферное окно

Сегодня, 21 февраля, в РПЛ официально закрывается зимнее трансферное окно.
Бомбардир.ру 05:16
Гаджеты

100-кратный зум Samsung Galaxy S20 Ultra не перестает удивлять

Напомним, Samsung Galaxy S20 Ultra оснащен 108-мегапиксельной камерой, а также 100-кратным зумом, результаты которого зачастую действительно удивляют.
iXBT.com 00:48
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Происшествия

Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Известия 05:03
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