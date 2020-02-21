Политика
RT на русскомЗахарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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с чего всё началось
Захарова с негодованием отметила в Facebook, что самолёт с 48 украинцами и 27 иностранцами не смог сесть в трёх регионах страны из-за протестов местных жителей.Царьградвчера в 21:18
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Дезорганизация управления: Захарова о протестах на Украине из-за эвакуации из КНР
Московский Комсомолецвчера в 17:35
Захарова назвала дикостью протесты в Полтаве из-за эвакуации украинцев
Российская газетавчера в 18:42
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Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Общество
«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты
Александр Толпаров — заместитель директора ныне упраздненного департамента международного сотрудничества Минпромторга за 2018 год девять раз летал бизнес-классом на общую сумму 1,4 млн рублей.
Происшествия
Принудительно помещенную в карантин петербурженку выпишут из больницы
Принудительно помещенная в инфекционную клинику имени Боткина жительница Петербурга Алла Ильина здорова и сегодня будет выписана из больницы.
Общество
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Армия и оружие
Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе
Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.
Общество
В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине
Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Футбол
Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок
Хавбек казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу и выбыл из строя на длительный период, об этом рапортует издание Sport24.
Спорт
Брянец Александр Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
В масс-старте свободным стилем на 34 километра победил брянский лыжник Александр Большунов.
Биатлон
Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности
Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала слова шведа Себастьяна Самуэльссона о её виновности в нарушении антидопинговых правил.
Кино
На съёмках второго сезона «Ведьмака» замечена армия эльфов
Во втором сезоне сериала "Ведьмак" от Netflix могут быть отряды эльфов Скоя'таэли.
Шоу-бизнес
Саша Зверева вышла замуж за американца
Знаменитая в девяностых годах певица Саша Зверева оформила свой брак со своим возлюбленным, американцем Даниэлем.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Россию и Украину "растаскивают" с целью устранения сильного конкурента.
Кино
Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»
В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Общество
Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске
В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Политика
Погребинский: Украину поразила эпидемия массового позора
Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.
Кино
Появились первые фото и видео со съемок «Венома 2»
Появились первые материалы с начавшихся в ноябре съёмок фильма "Веном 2". Фото с площадки выложил Том Харди, играющий протагониста.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как пытается угнаться за сыном на горных лыжах
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Шоу-бизнес
Юрий Антонов высказался о творчестве Светланы Лободы и Ольги Бузовой
Музыкант и композитор Юрий Антонов не сомневается, что песни и клипы Лободы и Бузовой негативно бы воспринялись в Советском Союзе.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Футбол
В РПЛ закрывается трансферное окно
Сегодня, 21 февраля, в РПЛ официально закрывается зимнее трансферное окно.
Гаджеты
100-кратный зум Samsung Galaxy S20 Ultra не перестает удивлять
Напомним, Samsung Galaxy S20 Ultra оснащен 108-мегапиксельной камерой, а также 100-кратным зумом, результаты которого зачастую действительно удивляют.
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.