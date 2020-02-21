с чего всё началось

Представитель МИД России назвала ситуацию – обесчеловечиванием гражданского общества, а Украину – Средневековой Европой. Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила протесты на Украине из-за эвакуации из КНР.

Захарова оценила протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

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