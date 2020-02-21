Политика
Деловое.ТВЗахарова оценила протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Представитель МИД России назвала ситуацию – обесчеловечиванием гражданского общества, а Украину – Средневековой Европой. Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила протесты на Украине из-за эвакуации из КНР.
Читать в источнике
Оценить330
с чего всё началось
Захарова с негодованием отметила в Facebook, что самолёт с 48 украинцами и 27 иностранцами не смог сесть в трёх регионах страны из-за протестов местных жителей.Царьградвчера в 21:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Захарова назвала дикостью протесты в Полтаве из-за эвакуации украинцев
Российская газетавчера в 18:42
Дезорганизация управления: Захарова о протестах на Украине из-за эвакуации из КНР
Московский Комсомолецвчера в 17:35
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Энергетика
Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает справедливой ценой на российский газ для Минска 90 долларов за тысячу кубических метров.
Армия и оружие
СМИ узнали о просьбе Анкары передать ей ЗРК Patriot
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры, которым руководит Алексей Чеснаков, о рисках и страхах россиян из-за возможного ухода Владимира Путина с поста президента в 2024 году.
Общество
ПФР объяснил прибавку пенсии в один рубль жительницы Челябинска
Главк Пенсионного фонда России по Челябинской области объяснил, почему местной жительнице Елена Карпене после январской индексации на 6,6 процента прибавили пенсию на один рубль.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Происшествия
Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко
Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
Кино
Марго Робби может лишиться роли Харли Квинн
Новая Харли Квинн может появиться в сольном фильме о Бэтмене, который сейчас снимает Мэтт Ривз. Главную роль в нем получил Роберт Паттинсон.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Футбол
Бабель объяснил издевательскую пародию на игрока «Хетафе»
Нападающий «Аякса» Райан Бабель прокомментировал своё поведение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Хетафе» (0:2). В начале второго тайма форвард решил спародировать оппонента Аллана-Ромео Ньома, который отлетел от него на несколько метров после борьбы за мяч и изобразил серьёзную боль.
Политика
Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья
Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
Общество
Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Политика
Песков прокомментировал расследование убийства Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Общество
В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик
Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.
Общество
Российские мужчины назвали идеальный возраст для вступления в брак
Более половины опрошенных мужчин (58,6 процента) считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни.
Армия и оружие
Анкара закроет Босфор для «Сирийского экспресса» ВМФ России
Портал сообщает, что в последние дни Анкара запретила пролет военно-транспортному самолету Ту-154 ВКС РФ и двум бомбардировщикам Су-24М над своей территорий.
Политика
Путин оценил возможность «договориться о мире и дружбе» с Зеленским
Владимир Путин считает, что «надежда умирает последней» и договориться «о мире и дружбе» с украинским коллегой Владимиром Зеленским вполне возможно.
Авто
Россияне назвали автомобили своей мечты
Каждый пятый опрошенный (20%) в своих мечтах видит японскую Toyota. Самыми желанными моделями стали Land Cruiser 200 и Prado.
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Общество
В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой
Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Общество
Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»
Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Общество
В Москве побит третий подряд температурный рекорд
Культура
Хоакин Феникс спас корову и теленка со скотобойни
Посетив скотобойню, артист поговорил с ее директором и смог договориться об освобождении животных — коровы Либерти и ее теленка Индиго.
Общество
Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили
Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.