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RT на русском
RT на русском

В МИД ответили на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на «анонимного представителя» Госдепартамента, США могут рассмотреть возможность введения санкций в отношении России в случае, если Москва «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы».В источнике
С чего всё началось
Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами, — заявил
 дипломат в интервью РИА Новости.
News.ruвчера в 13:43
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В МИД ответили на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии

RT на русском17:46
РЕН ТВ

Рябков призвал США не вмешиваться в дела Белоруссии

РЕН ТВвчера в 12:59
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МИД оценил сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии

РБКвчера в 14:39
Российская газета

МИД: США следует дать Беларуси возможность самой найти выход из ситуации

Российская газетавчера в 14:39
Комсомольская правда

МИД России ответил на заявления США о «вмешательстве в дела Беларуси»

Комсомольская правдавчера в 13:56
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В МИД РФ прокомментировали сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 16:53
Газета.Ru

Рябков заявил, что Россия способствует решению проблем в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 13:36

Societe Generale считает, что коррекция доллара назрела

Доллар продолжает падать, но ему уже пора корректироваться Доллар продолжает снижаться под давлением падения реальной доходности в США и уменьшения преимущества роста США по сравнению с другими развитыми странами, но валюта, возможно, уже перепродана и ей потребуется коррекция, сообщает Societe Generale.
Profinance.ruвчера в 06:52

В России ожидают роста объёма реструктуризаций кредитов населению

Москва, 2 сентября 2020, 01:10 — REGNUM Рост объёма реструктурированных кредитов в России продолжится, несмотря на замедление темпов роста показателя, говорится в материалах Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
REGNUM18:10
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