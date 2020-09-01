В МИД ответили на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии
Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на «анонимного представителя» Госдепартамента, США могут рассмотреть возможность введения санкций в отношении России в случае, если Москва «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы».В источнике
С чего всё началось
Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами, — заявил
дипломат в интервью РИА Новости.
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