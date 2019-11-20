Сожалеем, что эстонское руководство вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией, продолжает делать все более провокационные и абсурдные заявления.

Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии. Об этом 20 ноября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

В МИД России ответили на территориальные претензии Эстонии

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