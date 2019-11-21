Политика
РИА НовостиВ МИД ответили на территориальные претензии Эстонии
Москва сожалеет, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления о территориальных претензиях к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Сожалеем, что эстонское руководство вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией, продолжает делать все более провокационные и абсурдные заявления.
— Мария Захарова, российский дипломатКрасная весна 13:48
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МИД ответил на требование Эстонии к РФ вернуть «аннексированные территории»
Национальная служба новостей13:23
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