Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии. Об этом 20 ноября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

В МИД России ответили на территориальные претензии Эстонии

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