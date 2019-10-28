НАТО и ЕС... винили Россию в недостаточности усилий по реализации минских соглашений. Четыре с лишним года Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Украине. Теперь весь мир услышал признание виновных.

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В МИД ответили на угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

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