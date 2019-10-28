Политика
РИА НовостиВ МИД ответили на угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Ранее Билецкий пригрозил Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов в случае, если украинский лидер примет решение о разводе в регионе сил. Украинские националисты назвали подписание документа капитуляцией и провели серию митингов по стране.
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НАТО и ЕС... винили Россию в недостаточности усилий по реализации минских соглашений. Четыре с лишним года Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Украине. Теперь весь мир услышал признание виновных.
— Мария Захарова, российский дипломатМосковский Комсомолец 17:26
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Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
Вести.Ru 13:35
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
Российская газета 25 октября в 23:21
Здоровье
Эксперты рассказали об опасности алюминиевой фольги
Употребление пищи, приготовленной в алюминиевой фольге, может быть опасным для здоровья, заявили эксперты.
ФАН вчера в 05:22
Авто
«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «буханки»
Очередной пост посвящен уникальному автодому, который разработали на базе «буханки» — УАЗ-452.
Профиль 05:42
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 25 октября в 01:21
Общество
Названы регионы России с самой низкой безработицей
Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:55
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости 17:23
Путешествия
Названы самые востребованные направления отдыха россиян летом
Турция, Италия и Польша признаны самыми востребованными направлениями отдыха россиян летом 2019 года.
RT на русском 22:01
Политика
На президентских выборах в Аргентине лидирует оппозиционер Фернандес
RT на русском 20:59
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия 14:00
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Век 25 октября в 10:51
Киберспорт
ESPN: В Overwatch 2 появятся новые герой, карта и режим PvE
Cyber.sports.ru 13:32
Происшествия
Во время взрыва в кафе в Улан-Удэ пострадали 12 человек
7 новостей вчера в 00:24
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
REGNUM вчера в 10:33
Экономика
В РЭО прокомментировали ситуацию с ростом тарифов в регионах
Ранее замглавы РЭО по информационной политике Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с нормативами накоплений отходов в регионах.
RT на русском 25 октября в 11:46
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Технологии
Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта
Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
OAnews 08:04
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
РБК 20:49
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в новой части
Режиссер заявил, что персонаж отлично вписывается в сюжет, в котором сказано, что роботы в ленте носят костюмы из человеческой кожи, также подверженные старению.
RuNews24.ru вчера в 06:08
Экономика
Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Интерфакс 25 октября в 16:19
Общество
В Калифорнии из-за пожаров эвакуируют более 50 тыс. человек
ТАСС вчера в 16:46
Экономика
Сахалин обсудил перспективы сотрудничества с Хоккайдо
Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, на заседании стороны обсудили итоги сотрудничества за прошлый год и наметили планы на будущее.
АСТВ 22:00
Политика
Конгрессвумен в США подала в отставку на фоне секс-скандала
Комитет по этике палаты представителей на прошлой неделе объявил, что начинает расследование по обвинениям Хилл в ненадлежащих отношениях с сотрудником конгресса в связи с возможным нарушением правил палаты представителей.
РБК 20:14
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия 16:36
Футбол
Ливерпуль — Тоттенхэм 2:1
«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».
Чемпионат 14:22
Армия и оружие
Опубликовано видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Сегодня, 27 октября, Минобороны России с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для военной полиции.
РИА Новости 07:32
Гаджеты
В ARM объявили о продолжении сотрудничества с Huawei
Британский разработчик архитектуры процессоров ARM продолжит сотрудничество с китайской компанией Huawei после вступления в силу американских санкций.
REGNUM вчера в 03:26
Армия и оружие
28 октября – День создания армейской авиации
Силовой блок 25 октября в 04:35