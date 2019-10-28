Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД ответили на угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

Ранее Билецкий пригрозил Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов в случае, если украинский лидер примет решение о разводе в регионе сил. Украинские националисты назвали подписание документа капитуляцией и провели серию митингов по стране.
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Мария Захарова
НАТО и ЕС... винили Россию в недостаточности усилий по реализации минских соглашений. Четыре с лишним года Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Украине. Теперь весь мир услышал признание виновных.
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