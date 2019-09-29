Политика
RT на русскомВ МИД пообещали ответить на отказ Sputnik в аккредитации в Британии
Россия ответит симметрично на отказ агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. «Будут приняты симметричные меры в отношении британских СМИ», — заявили РИА Новости в МИД.
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Sputnik отказали в доступе на пресс- конференцию Консервативной партии Великобритании
Комсомольская правда14:14
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Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.
RT на русском 18:44
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Автоспорт
Маттиа Бинотто объяснил тактику Ferrari
F1news.ru 14:09
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Авто
ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России
В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
Car.ru 25 сентября в 22:46
Экономика
Эксперт оценил заявления Белоруссии об альтернативах российской нефти
Лукашенко в четверг заявил, что Белоруссия рассматривает в качестве альтернативы поставкам российской нефти три маршрута, наиболее выгодный из которых - организация реверсной прокачки по нефтепроводу "Дружба" из Польши.
РИА Новости 27 сентября в 11:20
Футбол
Бубнов считает, что Кононов не был подходящим тренером для «Спартака»
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
RT на русском 18:38
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Армия и оружие
Эксперты оценили мнение в Китае о российской угрозе для авианосцев США
Китайские эксперты предположили, что оружием, которое глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал способным потопить американский авианосец, является сверхзвуковая крылатая ракета П-700 комплекса "Гранит".
Газета.Ru 05:25
Футбол
Джикия, Мирзов и Гулиев пообщались с фанатами «Спартака» после поражения от «Оренбурга»
RT на русском 11:47
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» отказалась от теста на отцовство экс-короля Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест для подтверждения отцовства экс-короля Малайзии Мухаммада V. Как пишет Daily Mail, недавно девушке предложили провести соответствующую экспертизу.
Москва 24 вчера в 19:52
Экономика
На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости 26 сентября в 06:32
Политика
Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
RT на русском 15:01
Общество
Врачи назвали три симптома рака печени
Специалисты в области медицины назвали три частых симптома, по которым можно определить развитие рака печени.
Экономика сегодня 13:56
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия 00:18
Политика
Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin
Именно Волкер сразу после назначения стал выступать за усиление военной помощи Украине и за поставки летального оружия, в том числе ПРК Javelin (о закупке которых несколько дней назад сообщило Минобороны Украины).
Вести.Ru 11:38
Гаджеты
Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 3500X поступил в продажу, цена — $140
Бюджетный шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 3500X, о котором много говорилось в последнее время, наконец-то поступил в продажу.
iXBT.com 12:53
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Политика
Эрдоган предложил США купить ЗРК Patriot
Мойка78 27 сентября в 23:57
Футбол
Футболист «Ростова» Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле. Первым же касанием
Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Динамо».
Sport24.ru вчера в 18:49
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 08:36
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК 17:02
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Политика
СВПД: Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов
США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.
Вести.Ru 06:47