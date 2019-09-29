Политика
RT на русскомВ МИД пообещали ответить на отказ Sputnik в аккредитации в Британии
Россия ответит симметрично на отказ агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. «Будут приняты симметричные меры в отношении британских СМИ», — заявили РИА Новости в МИД.
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Sputnik отказали в доступе на пресс- конференцию Консервативной партии Великобритании
Комсомольская правда14:14
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 20:30, Вашингтон
Экономика
Около 850 семей в ДФО смогут улучшить свои жилищные условия за счет федеральных средств
На указанные цели из федерального бюджета будет выделено более 1,5 миллиарда рублей.
Якутия 24 03:30
Политика
Трамп хочет встретиться с осведомителем, написавшим на него жалобу
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что хочет встретиться с сотрудником разведки, написавшим на него жалобу из-за июльского телефонного разговора главы вашингтонской администрации с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:43
Армия и оружие
CounterPunch (США): опасная конфронтация с Россией по поводу Калининграда (CounterPunch)
Речь идет о гневной реакции России на утверждение американских военных о том, что они способны вывести из строя противовоздушную оборону Калининградской области.
ИноСМИ 11:03
Авто
На покупку новых автомобилей россияне потратили более 1,5 трлн рублей
Автоновости дня 01:46
Общество
«Цифровой прорыв» в Казани вошел в Книгу рекордов Гиннесса
Татар-информ 11:57
Экономика
Документы в налоговую теперь можно подать через МФЦ
01.25\Москва\Tochka Zрения\ Владимир Путин подписал закон, который позволит гражданам осуществлять часть своих взаимоотношений с ФНС (федеральная налоговая служба) через МФЦ (многофункциональные центры).
Tochka Zрения 18:25
Общество
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 сентября по 6 октября
На следующей неделе всем знакам зодиака рекомендуется заняться творчеством и наладить отношения с партнером.
Пятый канал вчера в 07:50
Футбол
Сборная Грузии по регби разгромила Уругвай на Кубке мира
Sputnik Грузия 03:31
Происшествия
С 1 октября в РФ увеличится размер выплат по европротоколу
Стоит сказать, что максимальная выплата по европротоколу в размере 400 тыс. рублей уже действовала в четырёх регионах: Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Тарантас Ньюс 27 сентября в 05:15
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество
Рената Литвинова приняла участие в Неделе моды в Париже
Знаменитость приняла участие в показе модного дома Balenciaga. Видео с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru 16:30
Здоровье
Депздрав рассказал москвичам о разнице между ОРВИ и гриппом
Специалиста столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, в чем разница между ОРВИ и гриппом.
Москва 24 27 сентября в 22:40
Футбол
Широков: сегодня же поехал бы в «Спартак»
Сегодня же поехал бы, пресс меня не пугает.
RT на русском 18:10
Гаджеты
Малый бизнес освободили от платежных терминалов
Малый бизнес в городах- миллионниках массово отказывается от POS-терминалов и тестирует бесконтактную оплату через телефон, пишут «Известия».
ИА Клерк.Ру 19:15
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Армия и оружие
Российская армия получила новые танки Т-90М
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:39
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Энергетика
Путин оставил акциз на авиакеросин до 2022 года на текущем уровне
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий сохранение акцизов на авиакеросин в 2020-2022 годах на уровне 2019 года, а также рост в 2020 году акциза на бензин пятого класса на 3,6% и акциза на дизтопливо на 3,4%, соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 15:59
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Армия и оружие
Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении
30 сентября исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину на применение Вооруженных сил РФ за рубежом.
Вести.Ru 13:04
Наука
Трехполые нематоды из щелочного озера Моно пережили купание в мышьяке
Американские ученые обнаружили восемь видов круглых червей в щелочном озере Моно.
N+1 27 сентября в 06:17
Общество
В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".
Интерфакс 27 сентября в 10:41
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Гаджеты
Apple может сделать логотип на iPhone и Macbook светящимся
Американская IT-компания Apple может сделать логотипы на своих устройствах светящимися.
Народные новости 16:26
Общество
Как прошёл митинг на проспекте Сахарова в Москве
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов уголовных дел, которые были возбуждены по итогам несогласованных протестов в столице.
RT на русском 12:48